В результате опрокидывания грузовика, перевозившего секс-игрушки и другие предметы в помощь молодым, рассыпались тысячи игрушек

Секс-игрушки теперь достанутся многим жителям Оклахомы. Даром. И пусть никто не уйдёт обиженным.

Утром 16 сентября на шоссе в американском штате Оклахома, близ города Мустанг, перевернулся грузовик. В результате аварии шоссе №140 было перекрыто в течение нескольких часов, которые были потрачены, в основном, на сбор рассыпавшегося товара.

Новость о происшествии, к удовольствию местных жителей, очень быстро дошла до местной радиостанции, которая тут же об аварии сообщила, доложив о событии во всех деталях. Через полчаса новость показал местный телеканал, который аж вертолёт прислал к месту происшествия.

И по мере того, как о новости узнавали всё больше и больше людей, в район стали подтягиваться десятки, если не сотни, местных обитателей.

Но что вызвало настоящий ажиотаж в народе? А дело в том, что огромный грузовик перевозил много тысяч сексуальных игрушек самых разных форм, размеров, хитроумных приспособлений, насадок и прочих волнительных вещичек. К тому же, в грузовике везли и ящики с тюбиками эротических мазей, смазок, кремов и прочих увесилительных приспособлений.

Первыми поживились местные полицейские, затем соседние фермеры, а затем уже и остальные собравшиеся зеваки. Возможно, и репортёры местных изданий, которые бились за место в вертолёте, наверняка. И впрямь, чего товару пропадать? По назначению ж в магазины теперь нельзя поставлять, санэпидемстанция не позволит.

А так как вещички рассыпались на десятки метров, то досталось понемножку всем. Многие тут же, на месте, пытались разобраться, а как же пользоваться тем или иным необычным прибором.

В интервью журналистам местные жители хохотали: – Мои планы на конец неделю насмарку, придётся нам с женой разбираться, как пользоваться вещью, которую нашёл я…, сказал один из них. Другой бегал по шоссе, приставляя странную штуку то ко лбу, то на причинное место.

В конце концов, подоспели дорожные службы. То, что не успели растащить, сложили в большую кучу, но и сами спасатели с интересом рассматривали груз.

В результате аварии люди не пострадали, хотя кроме перевернувшегося грузовика был повреждён ещё один грузовик.

Печальный аспект новости в том, что кому-то теперь игрушек не достанется, придётся ждать. Хотя упалчено! Такова суровая правда жизни!