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Общество Дети, семья Трагедия на севере Квебека – собака загрызла двухлетнего малыша
Nunavik
Один из типичных посёлков Нюнавика. Фото из Википедии.

Трагедия на севере Квебека – собака загрызла двухлетнего малыша

Megan Jorgensen Сен 16, 2022 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 316 Просмотров

В Нюнавике, на Крайнем севере Квебека, собака загрызла насмерть двухлетнего малыша

Трагедия в районе Нюнавик – пёс загрыз двухлётнего ребёнка.

В среду 14 сентября, в одной из деревень района Нюнавик, на Крайнем севере Квебека, на побережье Гудзонова залива, произошла трагедия. Известно о ней стало лишь в пятницу, 16 сентября. Двухлетний мальчик подвергся нападению собаки, которая несколько раз малыша укусила, в результате чего ребёнок получил серьёзные ранения. Полицейские, прибывшие на место происшествия, тут же отвезли раненого в ближайший медцентр, но врачи развели руками – по прибытию в больницу малыш уже скончался.

Квебекская служба безопасности (Sûreté Québec) ведёт расследование трагедии. Детали происшествия пока неизвестны, но представитель властей сообщил, что рассматривается вопрос о привлечении хозяина или хозяйки собаки к уголовной ответственности.

Нюнавик (Nunavik) – это обширная территория, которая занимает район в 507 тысяч квадратных километров, но которая предствляет из себя заснеженные и ледяные поля, а также тундру, и где только в южной части можно встретить малорослый таёжный лес. На огромной территории проживают около четырнадцати тысяч человек. Всего на побережье Гудзонова залива  расположены четырнадцать северных посёлков Нюнавика, в каком именно из них погиб малыш, не уточняется.

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