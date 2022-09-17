TOYOTA объявила о прекращении выпуска TOYOTA C-HR в Канаде в 2023 году

Безусловно, Toyota CH-R не является самой популярной моделью как на рынке Канады, так и на североамериканском рынке.

Новостью о прекращения выпуска японского компакт-кросса в Канаде поделился менеджер одного из местных автосалонов. По его словам, Toyota собирается свернуть продажи C-HR в Канаде в 2023 модельном году.

Сообщается, что производство компактного кроссовера для канадского авторынка остановят в 2023 году. При этом менеджер ДЦ ссылается на центральный канадский офис Toyota.

По его словам, эта новость появилась после того, как компания предоставила дилерам большое количество информации об остальной части модельного ряда, где почти ничего не было сказано о C-HR. Сам автопроизводитель эту информацию никак комментировать не стал.

Представитель марки в беседе с журналистами даже не стал уточнять, останется ли C-HR в 2023 модельном году. На североамериканском авторынке Toyota C-HR никогда не пользовался особым спросом. За полгода в США продали 1 144 компактных кроссовера. Для сравнения, выбор в пользу Toyota RAV4 сделали 33 200 покупателей.

Стоит кроссовер минимум 24 350 канадских долларов. Это дороже «Короллы», за которую просят от 19 450 канадских долларов.