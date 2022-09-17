Неизвестная Канада: деревеньки нашей страны

Немного о небольших канадских деревеньках

Аклавик – деревня в административном регионе Инувик, Северо-Западные территории. До 1961 года была административным центром региона, где размещалось местное правительство. В переводе с инуитского диалекта инувиалуктун название деревни означает «бесплодные земли медведей гризли». Единственным круглогодичным средством сообщения с деревней является малая авиация (аэропорт Фредди-Кармайкл). Зимой до неё можно также добраться по зимнику от Инувика, который идёт через множество рукавов дельты Маккензи. В то время, когда река вскрыта (обычно с июня по сентябрь), водный аэродром Аклавика принимает гидросамолёты.

Эшкрофт (население на 2016 год: 1558 человек) – деревня в Британской Колумбии. Она расположена в 30 километрах вниз по течению от западной оконечности озера Камлупс, в месте слияния рек Бонапарт и Томпсон, и находится в региональном округе Томпсон-Никола. Центр Эшкрофта находится на восточном берегу реки Томпсон, хотя муниципальные границы проходят вдоль реки, а на западном берегу расположены жилые дома, городская больница и развлекательный комплекс. Это что-то вроде “близнеца” близлежащего Кэш-Крика, который, в отличие от Эшкрофта, находится на главном шоссе. Эшкрофт был назван в честь близлежащего поместья Эшкрофтов на ранчо Эшкрофт, основанного в 1860-х годах, во время Золотой лихорадки Карибу, двумя английскими братьями по имени Клемент Фрэнсис Корнуолл и Генри Пеннант Корнуолл, которые эмигрировали в Канаду из Эшкрофта. Первоначально братья приехали в поисках золота; однако, услышав рассказы от неудачливых золотоискателей, они решили основать город, чтобы дать будущим золотоискателям стойла для оседлания своих лошадей. Они продавали муку шахтерам, помогая создавать сообщество. Дорога Карибу проходила неподалеку, по западному берегу реки Томпсон. Эшкрофт был главной остановкой для поездов, где выгружались запасы полезных ископаемых.

Канадская тихоокеанская железная дорога достигла Эшкрофта в 1884 году, и город стал разделительным пунктом и сервисным центром железнодорожной линии. В 1890 году в провинции был построен мост через реку, чтобы путешественники могли доехать на поезде до Эшкрофта, а затем сесть в дилижанс и отправиться на север. В 1920 году, когда была частично построена Тихоокеанская Великая восточная железная дорога (ныне BC Rail), проходившая от Сквомиша до Клинтона и Уильямс-Лейк, Эшкрофт потерял стратегическое значение как центр снабжения и перевалочный пункт на севере страны. После этого горожане начали полагаться на сельское хозяйство для поддержания жизни общины. Несмотря на засушливую погоду, сельское хозяйство было очень успешным благодаря воде из реки Томпсон и жаркого солнца. В 1920-е годы небольшая, но успешная китайская община зарабатывала деньги, применяя все новые и новые технологии выращивания картофеля и томатов. В деревне был построен томатный консервный завод, который закрылся в 1957 году. В 2001 году Эшкрофт расширил свои границы, включив в них ранчо Эшкрофт, которое было куплено в 2000 году Региональным округом Большого Ванкувера (GVRD) с намерением использовать его в качестве свалки вместо санитарной свалки Кэш-Крик . Однако в 2011 году правительство Британской Колумбии отказало в выдаче сертификата экологической экспертизы полигона.

Борден (население на 2016 год: 287 человек) – деревня в канадской провинции Саскачеван. Деревня названа так в честь сэра Фредерика Уильяма Бордена, полицеского генерала. Заброшенный арочный мост с тем же названием Борден-Бридж расположен к юго-востоку от деревни и когда-то проходил по шоссе 16 через реку Северный Саскачеван.

Абернети (население 2021 года: 190 человек) – деревня в канадской провинции Саскачеван. Находится примерно в часе езды к востоку от Реджайны, в часе езды к западу от Йорктона и примерно в пяти часах езды к северо-западу от Виннипега. К югу от Абернети лежит долина Куаппелле, в которой расположен пляж Катепва. В Абернети находится усадьба Мазервелл, которая является национальным историческим памятником и является первоначальной усадьбой первого министра сельского хозяйства Саскачевана В.Р. Мазервелла. Мемориальный зал Абернети и округа является муниципальным объектом культурного наследия, который был построен в 1921 году в память о возвращении солдат с Первой мировой войны. Средства для зала были собраны за счет местных пожертвований. Зал был спроектирован Стори и Ван Эгмондом из Реджайны. Англиканская церковь Христа является муниципальным объектом культурного наследия, который был построен недалеко от Абернети в 1886 году и перенесен в деревню в 1904 году. Абернети – это прежде всего сельскохозяйственная община. В этой деревне работают магазин мороженого “Грэмми”, магазин фотографий “Алена Снэпс”, магазин вязания крючком Country Cozy Crochet, а также кооперативный продуктовый магазин. Все эти местные предприятия можно найти на Facebook.