Рецепты рыбных блюд

Пять замечательных рецептов рыбных блюд на любой вкус

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Будем считать, что у нас рыбный день. А в рыбный день полагается подавать на обед рыбу (не ожидали? То-то). Посему предлагаем вашему вниманию несколько рецептов из самых разных рыб. От изысканных и благородных до обычных “общенародных”. На сей раз с нами сардины печёные, рыбное филе в пармезане и сухарях, сатай из тунца, рыбный хлеб и рыбный салат по-канадски

Сардины печеные

Как явствует из названия, речь о том, как можно разнообразить рыбные блюда — в данном случае, любимые прогрессивными народами сардины.

Отбираем полтора килограмма сардинок, промываем их под струей холодной водицы, даем обсохнуть. Укладываем сардинки в промасленную форму рядышком друг с другом. Режем кружочками один лимон и один помидор, укладываем кружочки на сардинки. Поливаем обильно оливковым маслом — на полтора килограмма сардин, ложек пять столовых. Посыпаем толченым чесноком и рубленой петрушечкой. Ставим в разогретую до 200 градусов по Цельсию духовку и запекаем минут 20-30, следя, чтобы сардинки не подгорели.

Подаем с черным хлебушком.

Рыбное филе в пармезане и сухарях

Рецепт из Италии, с юга, где популярны рыбные блюда и сыры.

На шесть порций нам пригодятся следующие продукты:

Килограмм филе белой рыбы (можно и треску, и камбалу)

50-100 граммов пармезана, тёртого на мелкой тёрке

Сок от половинки лимона

70 граммов панировочных сухарей

Соль, черный молотый перец

Зелень по вкусу и желанию – лучше всего, петрушка

Готовим филе в пармезане:

Режем рыбное филе на порционные куски Натираем каждый кусок солью и перцем, после чего сбрызгиваем лимонным соком и оливковым маслом Выкладываем в миску панировочные сухари, на них слой сыра и затем слой зелени Куски рыбы обкатываем – обваливаем в этой смеси, выкладываем на решётку духовки (под решетку надо поставить противень с фольгой – чтоб на него капал сок) Уже разложенную на решётке рыбу сбрызгиваем вновь оливковым маслом и ставим рыбу в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия Держим в духовке филе до готовности, примерно четверть часа.

Гарнир – овощи, картошка жареная или пюре, рис…

Сатай из тунца

Вообще-то, сатай (иногда эту еду ещё называют сатаи) – как правило, делается либо из мяса, либо из смеси мяса с рыбой, но есть и рыбные сатаи.

На первый взгляд, сатай, в принципе, по виду и по способу приготовления мало чем отличается от привычных шашлыков, разве что, декор азиатский: кусочки снеди, обычно, мясной, нанизанные на шампур вперемешку с овощью… Но этот рецепт слегка отличается от классики.

Сатай из тунца, необходимые продукты:

Полчашки хорошего майонеза (граммов 130-150);

Столовая ложка готового к употреблению васаби (зелёная паста растительного происхождения, весьма острая, продаётся в любом магазине восточных продуктов, а ещё французский фильм есть Wasabi, где страдания главного героя показаны просто – он поедает васаби, не морщась, настолько болит душа…);

Столовая ложка растительного масла – на качестве не экономьте!;

Граммов 500 тушки тунца. Порезать кубиками-дольками сантиметра по 3 каждый;

Деревянные зубочистки для нанизывания;

Соль, перец.

Готовим сатай из тунца:

Сначала смешиваем майзонез с васаби, причём тщательно, не ленясь. Теперь нагреваем сковороду на среднем огне – минут 10 пусть греется, не меньше, чтоб жаром пропиталась. Кусочки тунца солим, перчим и обваливаем в масле. После чего аккуратно выкладываем на сковородку – не кучкой, это не жареная рыба. По кусочку, дабы обжаривались с одной стороны. Как только сторона позолотилась, кусочек переврнули лопаточкой и опять выдержали – пусть золотится с другой стороны. Побронзовел? Вот и отлично, тут же сняли со сковородки. Главное – не доводить до полной прожарки. С краёв тунец поджаристый, а внутри – сыроватый должен быть, сохраняя рыбную суть. Теперь каждый кусочек нанизали на палочку, выложили кусочки на тарелку и подаём с майонезо-васаби.

Годится как закуска холодная, так и тёплая. Весьма сытно. Остро из-за васаби (точнее, приятно горчит). И вкусно, разумеется. Запиваем саке, естественно.

Примечание: Детям лучше не предлагать, они острые блюда не очень жалуют.

Рецепт рыбного хлеба

Рыбный хлеб – знаменитое бразильское блюдо. Это второе блюдо, но часто подается и как холодная закуска.

Нам пригодятся:

Филе любой речной рыбы – 1 килограмм

Панировочные сухари – 150 граммов

Лук зелёный – пучок

Петрушка – пучок

Сливочное масло размягчённое – 120 граммов

Сок от двух лимонов

Соль и чёрный перец – по вкусу

Пекарский порошок – две столовые ложки

Оливковое масло для смазывания формы

Готовим рыбный хлеб:

Все продукты измельчаем, смешиваем и готовим рыбное тесто

Тесто кладём в прямоугольную форму, которую предварительно смазываем маслом

Нагреваем духовку до 220 градусов по Цельсию, ставим в неё форму и выпекаем примерно 40 минут

Когда хлеб остынет, достаем его из формы и нарезаем на куски

Рыбный салат по-канадски

Канада – страна озер, морей и рек. Поэтому рыбным блюдам в нашей бескрайней стране – особенный почет. Итак, салат рыбный по-канадски.

Продукты:

Судак или другая речная рыба 150 граммов

Луковица небольшая одна

Майонез – столовая ложка

Яблоки – граммов 50

Корень сельдерея

Свежий огурчик небольшой

Яйцо вареное одно

Зелень петрушки, зелень салата

Салатный соус – любой, по желанию (или оливковое масло)Соль

Готовим салат:

Варим рыбу тушкой четверь часа в слегка подсоленной воде на слабом огне, причем добавляем немного лука для вкуса Снимаем кожу, режем рыбку на мелкие кусочки, даем охладиться Нарезаем яблоки, огурец, корень сельдерея, петрушку Смешиваем все продукты, кроме рыбы и добавляем майонез, заправляяем солью и соусом или маслом Рыбу добавляем после майонеза и масла (соуса) Осторожно смешиваем, посыпаем зеленью петрушки и рубленым яйцом Украшаем листьями салата.