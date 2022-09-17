Рецепты рыбных блюд

Пять замечательных рецептов рыбных блюд на любой вкус
Будем считать, что у нас рыбный день. А в рыбный день полагается подавать на обед рыбу (не ожидали? То-то). Посему предлагаем вашему вниманию несколько рецептов из самых разных рыб. От изысканных и благородных до обычных “общенародных”. На сей раз с нами сардины печёные, рыбное филе в пармезане и сухарях, сатай из тунца, рыбный хлеб и рыбный салат по-канадски
Сардины печеные
Как явствует из названия, речь о том, как можно разнообразить рыбные блюда — в данном случае, любимые прогрессивными народами сардины.
- Отбираем полтора килограмма сардинок, промываем их под струей холодной водицы, даем обсохнуть.
- Укладываем сардинки в промасленную форму рядышком друг с другом.
- Режем кружочками один лимон и один помидор, укладываем кружочки на сардинки.
- Поливаем обильно оливковым маслом — на полтора килограмма сардин, ложек пять столовых.
- Посыпаем толченым чесноком и рубленой петрушечкой.
- Ставим в разогретую до 200 градусов по Цельсию духовку и запекаем минут 20-30, следя, чтобы сардинки не подгорели.
Подаем с черным хлебушком.
Рыбное филе в пармезане и сухарях
Рецепт из Италии, с юга, где популярны рыбные блюда и сыры.
На шесть порций нам пригодятся следующие продукты:
- Килограмм филе белой рыбы (можно и треску, и камбалу)
- 50-100 граммов пармезана, тёртого на мелкой тёрке
- Сок от половинки лимона
- 70 граммов панировочных сухарей
- Соль, черный молотый перец
- Зелень по вкусу и желанию – лучше всего, петрушка
Готовим филе в пармезане:
- Режем рыбное филе на порционные куски
- Натираем каждый кусок солью и перцем, после чего сбрызгиваем лимонным соком и оливковым маслом
- Выкладываем в миску панировочные сухари, на них слой сыра и затем слой зелени
- Куски рыбы обкатываем – обваливаем в этой смеси, выкладываем на решётку духовки (под решетку надо поставить противень с фольгой – чтоб на него капал сок)
- Уже разложенную на решётке рыбу сбрызгиваем вновь оливковым маслом и ставим рыбу в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия
- Держим в духовке филе до готовности, примерно четверть часа.
Гарнир – овощи, картошка жареная или пюре, рис…
Сатай из тунца
Вообще-то, сатай (иногда эту еду ещё называют сатаи) – как правило, делается либо из мяса, либо из смеси мяса с рыбой, но есть и рыбные сатаи.
На первый взгляд, сатай, в принципе, по виду и по способу приготовления мало чем отличается от привычных шашлыков, разве что, декор азиатский: кусочки снеди, обычно, мясной, нанизанные на шампур вперемешку с овощью… Но этот рецепт слегка отличается от классики.
Сатай из тунца, необходимые продукты:
- Полчашки хорошего майонеза (граммов 130-150);
- Столовая ложка готового к употреблению васаби (зелёная паста растительного происхождения, весьма острая, продаётся в любом магазине восточных продуктов, а ещё французский фильм есть Wasabi, где страдания главного героя показаны просто – он поедает васаби, не морщась, настолько болит душа…);
- Столовая ложка растительного масла – на качестве не экономьте!;
- Граммов 500 тушки тунца. Порезать кубиками-дольками сантиметра по 3 каждый;
- Деревянные зубочистки для нанизывания;
- Соль, перец.
Готовим сатай из тунца:
- Сначала смешиваем майзонез с васаби, причём тщательно, не ленясь.
- Теперь нагреваем сковороду на среднем огне – минут 10 пусть греется, не меньше, чтоб жаром пропиталась.
- Кусочки тунца солим, перчим и обваливаем в масле. После чего аккуратно выкладываем на сковородку – не кучкой, это не жареная рыба. По кусочку, дабы обжаривались с одной стороны. Как только сторона позолотилась, кусочек переврнули лопаточкой и опять выдержали – пусть золотится с другой стороны. Побронзовел? Вот и отлично, тут же сняли со сковородки. Главное – не доводить до полной прожарки. С краёв тунец поджаристый, а внутри – сыроватый должен быть, сохраняя рыбную суть.
- Теперь каждый кусочек нанизали на палочку, выложили кусочки на тарелку и подаём с майонезо-васаби.
Годится как закуска холодная, так и тёплая. Весьма сытно. Остро из-за васаби (точнее, приятно горчит). И вкусно, разумеется. Запиваем саке, естественно.
Примечание: Детям лучше не предлагать, они острые блюда не очень жалуют.
Рецепт рыбного хлеба
Рыбный хлеб – знаменитое бразильское блюдо. Это второе блюдо, но часто подается и как холодная закуска.
Нам пригодятся:
- Филе любой речной рыбы – 1 килограмм
- Панировочные сухари – 150 граммов
- Лук зелёный – пучок
- Петрушка – пучок
- Сливочное масло размягчённое – 120 граммов
- Сок от двух лимонов
- Соль и чёрный перец – по вкусу
- Пекарский порошок – две столовые ложки
- Оливковое масло для смазывания формы
Готовим рыбный хлеб:
- Все продукты измельчаем, смешиваем и готовим рыбное тесто
- Тесто кладём в прямоугольную форму, которую предварительно смазываем маслом
- Нагреваем духовку до 220 градусов по Цельсию, ставим в неё форму и выпекаем примерно 40 минут
- Когда хлеб остынет, достаем его из формы и нарезаем на куски
Рыбный салат по-канадски
Канада – страна озер, морей и рек. Поэтому рыбным блюдам в нашей бескрайней стране – особенный почет. Итак, салат рыбный по-канадски.
Продукты:
- Судак или другая речная рыба 150 граммов
- Луковица небольшая одна
- Майонез – столовая ложка
- Яблоки – граммов 50
- Корень сельдерея
- Свежий огурчик небольшой
- Яйцо вареное одно
- Зелень петрушки, зелень салата
- Салатный соус – любой, по желанию (или оливковое масло)Соль
Готовим салат:
- Варим рыбу тушкой четверь часа в слегка подсоленной воде на слабом огне, причем добавляем немного лука для вкуса
- Снимаем кожу, режем рыбку на мелкие кусочки, даем охладиться
- Нарезаем яблоки, огурец, корень сельдерея, петрушку
- Смешиваем все продукты, кроме рыбы и добавляем майонез, заправляяем солью и соусом или маслом
- Рыбу добавляем после майонеза и масла (соуса)
- Осторожно смешиваем, посыпаем зеленью петрушки и рубленым яйцом
- Украшаем листьями салата.