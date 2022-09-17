Тайна подводного “города” Йонагуни – он рукотворный или естественного происхождения? И если его выстроили люди, то кто и когда?

В настоящий момент экспедиция исследует подводные сооружения Йонагуни. Возможно, ответ будет найден.

Хотя странные подводные “сооружения” в районе японского острова Йонагуни были обнаружены 36 лет назад, их изучение продолжается до сих пор, а споры об их происхождении не утихают.

Существует две версии происхождения гигантских монолитов, пирамид, стен, в которых вырублены двери и ворота, огромных ступеней и площадок, выложенных узорами из камней и множества иных объектов. Первая версия – речь о природном явлении. Так уж сложилось, что землетрясения и подводные течения “соорудили” все эти структуры. Ряд моделей, разработанных учёными, подтверждает эти выводы. Хотя невольно возникает вопрос о том, а почему такие причудливые формирования сложились лишь в одном районе мира, на площади 300 на 150 метров.

Вторая версия любопытней и привлекательней – речь о городе, который был выстроен погибшей цивилизацией. Город был затоплен в результате землетрясения, люди погибли, а выжившие разбрелись по окрестным островам. У этой версии главный противник – время – “архитектурным” сооружениям не менее десяти тысяч лет, что установлено точно. А заселение японских островов началось не ранее пяти тысяч лет, да и то, тогдашние жители обходились примитивными инструментами, и уж точно не могли возводить города.

Более 35 лет обе версии обрастали доказательствами и аргументами. Но вот теперь, возможно, сторонники участия разума получили сильный аргумент. Экспедиция японских любителей установила (по меньшей мере, по их словам), что все сооружения – а они расположены на разных высотах – от пяти метров под уровнем моря, до почти тридцати метров, располагаются на равных расстояниях и их расположение на местности следуюет точному плану городской планировки. Раньше этот факт не удавалось установить по одной причине – остров расположен далеко от японского архипелага, добираться до него сложно и дорого, а правительство Японии не считало необходимым вложить средства в изучение комплекса. И только когда группе энтузиастов удалось собрать деньги, им удалось провести тщательные изыскания на местности.

По словам участников экспедиции, они определили характер целого ряда рукотворных сооружений – в центре находится замок (крепость), окруженная пятью “храмами”. В комплекс ведёт дорога, причём она открывается “триумфальной аркой”, в комплексе есть “стадион”, на местности проложены каналы, “храмы” защищены от возможных разливов воды отдельными брустверами. Сооружения, якобы, соблюдают правила симетрии, углы повторяются, обнаружены отверстия, в которых закреплялись брёвна или шесты и т.д. и т.п. Более того, найдены следы древесного угля в местах, которых исследователями названы “каминами” и “очагами”.

Если следующей экспедиции удастся подтвердить выводы нынешних исследователей, то мы будем вынуждены пересмотреть основные положения хронологии человеческой истории – пока неизвестна ни одна ушедшая или сохранившаяся цивилизация, которая могла бы строить такие гигантские архитектурные комплексы, как комплекс Йонагуни.

Впрочем, пока окончательные выводы делать рано – людям свойственно видеть то, что им хочется видеть. Но ведь хотелось бы, чтобы подтвердилась версия о том, что найдена Атлантида или же давно исчезнувшая цивилизация Му. Не отрицайте, что хотелось бы.