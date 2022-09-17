Из истории Квебека: Эмили Гамелен, создатель общества Сестер Провидения. Святая Эмили, женщина с золотым сердцем.

Она создавала приюты для стариков и инвалидов. “Мать Бедняков”, “Ангел Узников”, “Провидение для потерявших веру” – так называли Мать Эмили Гамелен, основательницу общества Сестер провидения в Монреале. Это общество много сделало для пожилых женщин, сирот, глухонемых и душевнобольных.

Памятник этой женщине установлен у входа на станцию метро Berri-UQAM, у парка, носящего её имя. Кем она была?

Имя при рождении: Эмилия Тавернье (Émilie Tavernier)

Дата рождения: 19 февраля 1800

Место рождения: Монреаль

Отец: Антуан Тавернье (Antoine Tavernier)

Мать: Мария-Жозефина Тавернье (Marie Josephine Tavernier)

Эмили была 14-ым ребенком в семье Tavernier, у родителей небогатых, трудолюбивых и добродетельных. С детства Эмили помогала бедным, чему научил ее собственный опыт страдания, когда она потеряла сначала мать в возрасте 4 лет, затем отца в 14.

Месье и мадам Жозеф Перро, дядя и тетя Эмили, удочерили её в возрасте четырех лет после смерти матери, с ними она прожила детство и юность. В 18 лет стала заниматься хозяйством овдовевшего брата, используя одну из комнат в доме как столовую для бедных, где был установлен стол, всегда доступный для голодных людей. Стол, который она любовно назвала “Королевский стол”.

В 23 года она, под неодобрительные взгляды друзей из-за разницы в возрасте, вышла замуж за пятидесятилетнего Жана-Баптиста Гамелена. Известный и богатый член монреальского общества, он поддержал ее благотворительные работы. В нем она нашла человека, близкого ее собственным устремлениям. Их дом был благословлен тремя детьми.

Но в возрасте 28 лет счастливый и спокойный мир Эмили был полностью разрушен: один за другим умерли ее муж и три маленьких сына.

Она отдала всю себя благотворительности и посвятила жизнь заботам о немощных. Продав часть собственности, она использовала деньги для покупки жилья для пожилых женщин, всего она приобрела жильё для пятидесяти человек. Эмили в одиночку несла бремя всех расходов, а когда ее ресурсы были исчерпаны, она положилась на помощь Бога. Всякий раз, когда она молилась, независимо от того, в чем она нуждалась, ее чаяния вознаграждались.

Хотя многие первоначально подвергали сомнению мудрость работы Эмили, все же часть ее богатых друзей были заражены ее примером и помогали решать финансовые проблемы. Вовремя пришли деньги и на строительство дома, известного как Желтый Дом. Этот дом был настолько просторен, что его пожилые жители были способны работать, принося небольшой доход.

В 1833, когда эпидемия холеры обрушилась на Монреаль, Эмили стала посещать больных и умирающих. Она стала ухаживать за сиротами, приведя шесть детей в Желтый Дом, когда их родители умерли от холеры.

После восстаний 1837-1838 годов, она получила право свободного доступа к заключенным. Эмили видят ежедневно, с корзиной в руках, заполненной провизией, табаком и сладостями. Тогда её и прозвали Ангелом узников.

Пятнадцать лет подвижничества привели к тому, что Епископ Монреаля Ignace Bourget понял важность образования сообщества Сестер Милосердия и создал фонд религиозного сообщества Монреаля.

В марте 1843 года Эмили Гамелен создаёт новое религиозное сообщество, которое получает название “Сестры Провидения”. Через год, 29 марта 1844 г семь послушниц, среди которых была и мадам Гамелен, в часовне Приюта Провидения произносят монашеский обет: бедность, целомудрие, повиновение и служба бедным.

С увеличением населения Монреаля у Сестер Проведения увеличились и заботы о бедных и больных, иммигрантах и пожилых, глухонемых и душевнобольных. Мать Гамелен становится настоятельницей приюта.

Холера и тиф уносят жизни многих горожан. Во время эпидемии 1851 она заболевает и умирает от холеры. Спустя всего только восемь лет после образования Сообщества Сестер Проведения. Сестры слышат из губ умирающей слова: “Смирение, простота, милосердие”, которые являются завещанием Матери Гамелен.

Сегодня орден Сестёр Провидения действует в Канаде, Соединенных Штатах, Чили, Аргентине, Гаити, Камеруне, Египте, Филиппинах и Сальвадоре.

Эмили Гамелен была причислена к лику святых 7 октября 2001 года.

Ее помнят в Монреале по улицам и площадям, названными в ее честь. Родители называют детей ее именем в благодарность.

С мая 2000 на станции метро Berri-UQAM, расположенной на площади, которая носит ее имя, установлен памятник.