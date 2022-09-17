Время продаж еще не пришло

Продажи жилой недвижимости упали на 1% за лето по всей Канаде.

На данный момент цены остаются стабильными в одних регионах, в то время как в других они продолжают расти. Покупатели еще не имеют доступа к крупным продажам. Продажи жилья внутри страны немного снизились на 1 % по состоянию на август 2022 года, об этом свидетельствуют новые статистические данные, опубликованные канадской Ассоциацией недвижимости (ACI), в то время как количество новых объектов недвижимости упало на 5,4 %, за исключением Монреаля, где количество новых объектов недвижимости почти не изменилось с июля до августа.

В Квебеке было продано 6406 объектов недвижимости в июле и 5929 в августе. Если сравнивать в годовом исчислении, с августа 2021 года по август 2022 года продажи упали на 15 %. « Нелегко сделать какие-либо выводы в связи с августом. Традиционно наблюдается тенденция к снижению числа действующих предложений”, – говорит Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ). « Возможно, август был не очень представительным или немного преувеличил тенденцию”,-продолжает он. Посмотрим, что будет в сентябре. Возможно, рынок немного стабилизируется в сентябре, прежде чем продолжит снижаться в течение следующих нескольких месяцев с точки зрения продаж и цен».

Сравнивая цены, зарегистрированные в августе 2021 года, с ценами, зарегистрированными в августе 2022 года, мы наблюдаем рост цен на дома на одну семью в Квебеке на 9%. Этот рост объясняется пиком цен, зарегистрированным в мае, когда покупатели хотели приобрести недвижимость до повышения процентных ставок и до первого июля. Если в 2021 году рост цен составил 18,9 %, то ACI прогнозирует на 2022 год рост на 16,8% и небольшое увеличение на 0,5% в 2023 году. « Все успехи, достигнутые с начала года до пика в мае, были более или менее сведены на нет в Монреале”, – констатирует Чарльз Брант из APCIQ. Если сравнивать с началом года, то мы практически на равных».

Чарльз Брант утверждает, что в первом квартале 2022 года перепродажа достигла максимума, создав сильное давление спроса на рынке, сильный рост цен, по его словам, « который был в значительной степени спекулятивным ». В настоящее время наблюдается резкое снижение доли продаж, завершенных в результате процесса перепродажи. Все меньше и меньше домов продаются дороже, чем заявленная цена.

Однако полного эффекта от повышения процентных ставок не видно. Ожидается, что следующий рост, хотя и более умеренный, продолжит менять картину рынка. “Рынок не должен рухнуть, потому что существует структурный дефицит предложения, не хватает строительных конструкций, а экономическое состояние домохозяйств все еще достаточно хорошее”, – говорит Чарльз Брант. Шок от повышения ставок может быть частично преодолен». Однако рецессия и рост безработицы могут изменить ситуацию.

Facebook I Instagram I Linkedin