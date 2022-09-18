В небе над Колорадо столкнулись два самолёта

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Официальные лица сообщают, что по меньшей мере три человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе в субботу в округе Боулдер, штат Колорадо. Федеральное авиационное управление (FAA) сообщило, что одномоторный самолет Cessna 172 и еще один самолет “столкнулись и разбились” недалеко от аэропорта Вэнс Бранд незадолго до 9 утра.

По данным FAA, на борту Cessna 172 находились два человека. Количество людей на борту второго самолета, идентифицированного Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) как Sonex Xenos, в настоящее время не подтверждено.

В офисе шерифа сообщили, что оба пассажира Cessna 172 погибли на месте происшествия. В обломках второго самолёта пока найден один пассажир, который также был объявлен мертвым.

Спасатели обнаружили два отдельных места крушения. Первый самолет был обнаружен на южной стороне Нивот-роуд, а второй — на северной стороне.

Личности погибших и причины катастрофы устанавливаются.