Монреальский подросток получил ножевое ранение в школьном дворе

А несколькими днями ранее в школьном дворе раздавались выстрелы.

Полиция Монреаля сообщает, что 14-летний мальчик был доставлен в больницу после того, как в пятницу днем ​​он получил ножевое ранение на школьной парковке в районе Анжу.

Вызов в службу экстренной помощи поступил около 16:00. На месте происшествия стражи порядка обнаружили подростка “с ножевым ранением верхней части тела”. По словам полиции, “потерпевший был вовлечен в конфликт, в результате которого было нанесено ножевое ранение”.

На месте происшествия находились несколько подозреваемых, все они убежали до прибытия правоохранителей.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. По словам врачей, угрозы для жизни нет.

Полиция проводит расследование, пока никаких арестов произведено не было.