Монреальский подросток получил ножевое ранение в школьном дворе

А несколькими днями ранее в школьном дворе раздавались выстрелы.
Полиция Монреаля сообщает, что 14-летний мальчик был доставлен в больницу после того, как в пятницу днем он получил ножевое ранение на школьной парковке в районе Анжу.
Вызов в службу экстренной помощи поступил около 16:00. На месте происшествия стражи порядка обнаружили подростка “с ножевым ранением верхней части тела”. По словам полиции, “потерпевший был вовлечен в конфликт, в результате которого было нанесено ножевое ранение”.
На месте происшествия находились несколько подозреваемых, все они убежали до прибытия правоохранителей.
Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается помощь. По словам врачей, угрозы для жизни нет.
Полиция проводит расследование, пока никаких арестов произведено не было.