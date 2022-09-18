Пять признаков того, что вы не готовы покупать дом

Готовы ли вы купить недвижимость?

1) нет сбережений для первоначального взноса

Короче говоря, очень важно вложить в покупку хорошую сумму денег, хотя бы для того, чтобы уменьшить сумму, которую нужно занять, и доказать продавцу, что предложение серьезное. Кроме того, вы должны знать, что для того, чтобы быть комфортным и покрывать текущие расходы, связанные с проживанием, необходимо предусмотреть более 5% первоначального взноса, необходимого для финансирования SCHL, или для обычного финансирования в размере 20 %.

Следовательно, для недвижимости стоимостью 600 000 долларов первоначальный взнос в размере 20% составит 120 000 долларов.

2) Не пытались узнать, имеете ли вы право на ипотеку

Существует множество ипотечных кредиторов, и все они предлагают разные предложения.

Короче говоря, если вы не нашли времени, чтобы сравнить различные предложения по ставкам по ипотечным кредитам и условия финансирования, или даже не обратились за помощью к ипотечному брокеру, специализирующемуся в этой области, это означает, что вы, возможно, не готовы инвестировать в покупка дома.

3) не был предварительно одобрен для получения ипотечного кредита

Наличие такого предварительного одобрения демонстрирует продавцу недвижимости, что вы финансово подходите для покупки дома, но, прежде всего, дает представление о сумме, которую вы можете занять. В зависимости от учреждения, с которым вы ведете бизнес, вы можете защитить свою ставку в обычном режиме от 30 до 120 дней. Наконец, в этом случае процентные ставки будут снижены в ожидании предварительного одобрения, кредитор предоставит вам самую НИЗКУЮ ставку.

4) Не думали о желаемом типе дома

Для одних это очевидно, для других не имеет большого значения, но имейте в виду, что если вы не задумывались о стиле, возрасте, величине или даже районе своего будущего дома, это, вероятно, признак того, что вы еще не готовы стать домовладельцем!

5) Слишком низкий кредитный рейтинг

Чтобы иметь возможность купить дом, необходимо, чтобы кредитный рейтинг обычно был выше 650. Может случиться так, что, используя альтернативных кредиторов, человек сможет успешно претендовать на ипотеку, но какой ценой?

Поэтому, прежде чем покупать дом, убедитесь, что у вас безупречный кредитный рейтинг, который внушит доверие.

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