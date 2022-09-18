Гроб с телом Елизаветы II на пушечном лафете повезут на себе 98 моряков

Гроб с телом королевы Елизаветы II будет доставлен в Вестминстерское аббатство на 123-летнем орудийном лафете весом 2,5 тонны с помощью 98 моряков, 18 сентября передает Sky News.

Сообщается, что везти лафет будут 98 моряков Королевского флота, «по традиции, восходящей к похоронам королевы Виктории».

Телеканал напомнил, что день похорон Виктории в 1901 году «всё пошло не по плану».

Гроб королевы Виктории должны были пронести на пушечном лафете по улицам Виндзора, но из-за сильного холода в феврале лошади, которые должны были везти его, встали на дыбы, «угрожая опрокинуть гроб с повозки».

Капитан принц Луи Баттенбергский, будущий первый морской лорд Королевского флота, предложил новому королю Эдуарду VII другой способ перемещения. Лошадей распрягли и прикрепили к лафету веревки. Для транспортировки гроба вместо лошадей были использованы моряки.

Девять лет спустя, на похоронах Эдуарда VII, новый способ транспортировки гроба был закреплен как традиция, «которой с тех следовали на всех государственных похоронах, включая похороны королей Георга V и VI, сэра Уинстона Черчилля и лорда Луиса Маунтбеттена — сына капитана принца Луи Баттенбергского».

Лафет, на котором будет транспортироваться гроб с телом Елизаветы II был изготовлен на Королевском оружейном заводе в Королевском арсенале в Вулидже для перевозки стандартного легкого полевого армейского орудия того времени. Он был переделан в церемониальный лафет путем установки катафалка — приподнятой платформы с горизонтальными роликами для перемещения гроба.

В настоящее время лафет хранится в HMS Excellent на острове Уэйл в Портсмуте в безопасных условиях с оптимальной влажностью и температурой.

На HMS Excellent находится штаб Военно-морского флота Британии и подразделения военной подготовки. На сайте военного-морского объекта Великобритании сказано, что он «успешно сочетает наследие и историю с современным и прогрессивным мировоззрением».