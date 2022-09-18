Владелец автомобиля Tesla сообщил о поборах со стороны компании

Заплатить $26 тыс. за новый аккумулятор требует для разблокировки дверей автомобиля Tesla одноименная компания от жителя Канады Марио Селайя, сообщил 15 сентября телеканал Fox Business.

Заплатить $26 тыс. за новый аккумулятор требует для разблокировки дверей автомобиля Tesla одноименная компания от жителя Канады Марио Селайя, сообщил 15 сентября телеканал Fox Business.

Владелец Tesla в Канаде заявил, что его автомобиль стоимостью $140 тыс. был заблокирован после того, как перестал работать аккумулятор, и что производитель электромобилей сказал ему, что замена будет стоить $26 тыс.

Марио Селайя разместил видео на TikTok, в котором говорится, что его «мусор» — электромобиль Model S — умер, а машина заперта, что не позволяет ему попасть внутрь. Подпись к видео гласит: «26 000 долларов за новый аккумулятор. Машина заблокирована».

Селайя сказал, что купил автомобиль в 2013 году, но сказал, что модели того и 2014 года имеют проблемы с протечкой жидкости из системы кондиционирования воздуха на аккумулятор.

Он сказал, что связался с другим владельцем Tesla, который подтвердил, что у них такие же проблемы с автомобильным аккумулятором. Он также заявил, что, когда владельцы Tesla обслуживают свои автомобили, батарея не проверяется, заявив, что сервисные центры не заинтересованы в этом.

Селайя сказал, что у него год назад истек гарантийный срок, и он хочет продать машину, но не может этого сделать, потому что его документы о праве собственности находятся внутри запертой машины. По его словам, он потратил $30 долларов на новые документы.

В другом видео, опубликованном на этой неделе, Селайя сказал, что продал машину и что кто-то собирается забрать ее с подъездной дорожки. Затем предполагаемый покупатель разбирает автомобиль с переднего бампера, а затем заряжает его.

Напомним, некоторые владельцы Tesla в последние месяцы высказывали опасения по поводу автомобиля. В августе группа владельцев таких электромобилей в Норвегии объявила голодовку, чтобы привлечь внимание генерального директора Илона Маска к длинной череде проблем, которые, по их утверждениям, возникают с его автомобилями.