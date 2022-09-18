Из истории людей – очередной рассказ о самых разных исторических фактах. Далеко не самых полезных, но очень часто занимательных и любопытных
Самое популярное имя у королей – Генрих. В Германской империи так звали семерых королей, во Франции – четырех и в Англии восемь.
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Ещё в 19 веке слово «доброволец» обозначало в России, в частности, в западных губерниях, дезертиров с военной службы, не желавших служить 25 лет или даже меньшие сроки. Официальное сегодняшнее значение постепенно вошло в обиход только с Русско-турецкой войны в 70ых годах 19 века.
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В древние времена термин «халтура» означал всего лишь плату священнику за отпевание покойного и еду на поминках, куда приходят без приглашения.
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Слова блин и мельница, как ни странно, однокорневые. Оба происходят от древнеславянского слова «млин», означавшего «круглую вещь» или «жернов». Постепенно буква м в ряде случаев заменилась на б, но в словах мельница, молоть осталась.
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Жизнь развивается на Земле так давно, что 99,9 процентов всех животных, когда-либо живших на планете вымерли до появления человека.
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Гемеллология – это наука, изучающая близнецев, особенности их поведения и другие детали их жизни.
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В позвоночнике человека 33-34 позвонков. В копчиковом отделе позвоночника их число разнится – либо 4, либо 5, поэтому точное число позвонков назвать невозможно. А в верхнем, центральном и поясничном отделах число позвонков одинаково у всех.
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Когда антрополог Лора Бозннон изучала племена Западной Африки, она рассказала им пьесу Гамлет. Клавдий в пересказе стал великим вождем, отец Гамлета – бывшим вождем племени, Горацио стал колдуном и т.д. Племя восприняло пьсу благожелательно и даже поставило её собственными силами во время очередного праздника урожая. Постановка имела огромный успех.