Музы – кто они, сколько их, чем занимаются и чем живут

Несколько слов о музах и их истории.

Несколько слов о Музах – почему мы до сих пор их вспоминаем, когда заходит речь об искусстве в любом его проявлении.

Слово Муза — Muse по-гречески означает «вихрь, порыв ветра».

Музы – это дочери Зевса и нимфы Мнемозины (Mnémosyne), богини памяти. Всего муз девять и в древности муз почитали, как нимф источников, ручьев, озёр и рек. Причём считалось, что выпить воды из источника, в котором живёт нимфа, помогает красноречию и творческой активности. Посему муз любили и старались их не гневить.

По мере того, как цивилизация продвигалась по пути развития, Музы стали считаться покровительницами любого вида творчества. Постепенно они заняли всё более прочное место в обществе, и в Древней Греции молва поселила их в Геликонских горах, в Беосии.

В конце концов, оказалось, что Музы поделили между собой все искусства и литературу. Каждая из них стала покровительницей одного вида творческой деятельности, и ссориться с ней было как бы рискованно. Вот как Музы поделили между собой творчество:

Каллиопа (Calliope): эпическая поэзия.

Клио (Clio): история.

Эрато (Еrato): поэзия.

Евтерпа (Euterpe): музыка.

Мельпомена (Melpomеne): трагедия (театральная).

Полимния (Polymnie): торжественное (хоровое) пение.

Терпсихора (Terpsichore): танец.

Талия (Thalle): комедия (театральная).

Урания (Uranie): астрономия и геометрия.

Кстати, обратим внимание на то, что история, астрономия и геометрия считались искусствами!

Музы были не так уж и безобидны. Когда Пиериды, дочери царя Пиеро, победили муз на конкурсе Евровидения, ой, просто на конкурсе пения, музы, в отместку, превратили девушек в ворон. А ты не побеждай бессмертных.