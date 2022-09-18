Нейронные сети оставят нас без работы?

Грозит ли нам безработица из-за развития Интернета и Искусственного Интеллекта

Сегодня полезно напомнить о теме, которую мы уже поднимали, но тема вечная и полезная. Но и спорная, конечно:

Даже если вы разбираетесь в современной электронике и средствах коммуникации на уровне рядового пользователя, то наверняка слышали об искусственном интеллекте и нейронных сетях.

Если верить рекламе, то ИИ – искусственный интеллект – сидит сейчас в каждом телефоне дороже пятидесяти долларов, но это, конечно же, маркетинговая уловка. Наши гаджеты всего лишь используют умные алгоритмы, позволяющие программе подстраиваться под внешнюю среду и запоминать самые повторяемые условия. В сети искусственный интеллект тоже присутствует: ведь теперь компьютерные сети строятся по аналогии нейронной сети в мозгу человека, только роль нейронов выполняют десятки миллионов процессоров в телефонах, планшетах, компьютерах и на серверах. Именно нейронная сеть ответственна за то, что, раз погуглив резиновых уточек, или упомянув их в разговоре при умном помощнике, вы обречены на контекстную рекламу проклятых игрушек аж до следующего вторника или пока вам не потребуются, скажем, зимние шины.

Добро пожаловать в будущее! Кстати, иногда люди специально гуглят нечто приятное глазу, вроде ювелирных украшений, чтобы картинки хотя бы не раздражали.

Но раз интернет настолько поумнел, не отнимет ли он у нас рабочие места? Ведь компьютеры и умная электроника уже уничтожили несколько профессий! Кто помнит сейчас о девушках-машинистках? Нет, они не водили поезда, они печатали на пишущих машинках. Ушли в прошлое копировщики, переводившие чертежи на кальку, телефонистки, соединявшие звонки, да и сама сеть стационарных телефонов практически умерла. Сейчас предрекают отставку бухгалтерам, портье, мелким клеркам, водителям, библиотекарям и курьерам, а ещё редакторам текстов, продавцам и ведущим телемагазинов. С одной стороны это похоже на правду. Например, в Южной Корее уже сейчас можно получить многие семейные и личные документы в автомате. Достаточно приложить палец к сенсору, выбрать на экране нужный документ и, отправив купюру в деньгоприемник, дождаться, пока автомат выдаст вам распечатку и нежным женским голосом пожелает приятного дня. Похожим образом заказывают еду, покупают билеты и заказывают место для хранения вещей на складе. Однако, я думаю, что авторы подобных мрачных пророчеств немного лукавят, и вот почему.

Во-первых, нейронные сети, конечно, умные, но не умнее своих создателей. Поэтому всегда будут нужны люди, которые будут контролировать результат работы этих сетей. Машины могут расставить запятые и проверить правильность окончаний, но никогда не переведут случайную или намеренную игру слов, потому что это невозможно изложить на языке программирования. Машины могут расселить постояльцев, но если случится сбой сети или атака хакеров, на помощь придёт человек. Как поможет он и в том случае, если дрон с посылкой застрянет в электрических проводах или ветках дерева. Бухгалтеры вообще могут не беспокоиться: их профессия плавно трансформируется, вбирая в себя и навыки программирования.

Во-вторых, людям некомфортно общаться с машинами. Нет, какому-то проценту социофобов новые технологии наверняка облегчат жизнь, но согласитесь, в супермаркете наверняка приятнее поздороваться с кассиром-человеком, а за фруктами забежать к давно знакомому лавочнику. Выбирая апельсины, можно в двух словах обсудить погоду и поругать правительство. Собираясь взять новую книгу, приятно посоветоваться с библиотекаршей по поводу своего выбора. Мол, что вы еще посоветуете из Стивена Кинга? А уж доверять искусственному интеллекту рекламу новой чудо-швабры и вообще гиблое дело – что он может знать о мытье полов!

В-третьих, в словах «искусственный интеллект» упор надо делать на «искусственный», а не «интеллект». Нейронные сети только копируют поведение человеческих нейронов. Если завтра программисты, сисадмины, аналитики и техподдержка бросят свою работу, сеть скоро рухнет от перегруза, устав сравнивать между собой фотки котиков.

Так что люди никуда не денутся, просто их работа станет другой. Так на смену машинисткам пришли программистки, а на смену телефонисткам – техподдержка мобильных операторов.

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