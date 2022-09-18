Нейронные сети оставят нас без работы?
Сегодня полезно напомнить о теме, которую мы уже поднимали, но тема вечная и полезная. Но и спорная, конечно:
Даже если вы разбираетесь в современной электронике и средствах коммуникации на уровне рядового пользователя, то наверняка слышали об искусственном интеллекте и нейронных сетях.
Если верить рекламе, то ИИ – искусственный интеллект – сидит сейчас в каждом телефоне дороже пятидесяти долларов, но это, конечно же, маркетинговая уловка. Наши гаджеты всего лишь используют умные алгоритмы, позволяющие программе подстраиваться под внешнюю среду и запоминать самые повторяемые условия. В сети искусственный интеллект тоже присутствует: ведь теперь компьютерные сети строятся по аналогии нейронной сети в мозгу человека, только роль нейронов выполняют десятки миллионов процессоров в телефонах, планшетах, компьютерах и на серверах. Именно нейронная сеть ответственна за то, что, раз погуглив резиновых уточек, или упомянув их в разговоре при умном помощнике, вы обречены на контекстную рекламу проклятых игрушек аж до следующего вторника или пока вам не потребуются, скажем, зимние шины.
Добро пожаловать в будущее! Кстати, иногда люди специально гуглят нечто приятное глазу, вроде ювелирных украшений, чтобы картинки хотя бы не раздражали.
Но раз интернет настолько поумнел, не отнимет ли он у нас рабочие места? Ведь компьютеры и умная электроника уже уничтожили несколько профессий! Кто помнит сейчас о девушках-машинистках? Нет, они не водили поезда, они печатали на пишущих машинках. Ушли в прошлое копировщики, переводившие чертежи на кальку, телефонистки, соединявшие звонки, да и сама сеть стационарных телефонов практически умерла. Сейчас предрекают отставку бухгалтерам, портье, мелким клеркам, водителям, библиотекарям и курьерам, а ещё редакторам текстов, продавцам и ведущим телемагазинов. С одной стороны это похоже на правду. Например, в Южной Корее уже сейчас можно получить многие семейные и личные документы в автомате. Достаточно приложить палец к сенсору, выбрать на экране нужный документ и, отправив купюру в деньгоприемник, дождаться, пока автомат выдаст вам распечатку и нежным женским голосом пожелает приятного дня. Похожим образом заказывают еду, покупают билеты и заказывают место для хранения вещей на складе. Однако, я думаю, что авторы подобных мрачных пророчеств немного лукавят, и вот почему.
Во-первых, нейронные сети, конечно, умные, но не умнее своих создателей. Поэтому всегда будут нужны люди, которые будут контролировать результат работы этих сетей. Машины могут расставить запятые и проверить правильность окончаний, но никогда не переведут случайную или намеренную игру слов, потому что это невозможно изложить на языке программирования. Машины могут расселить постояльцев, но если случится сбой сети или атака хакеров, на помощь придёт человек. Как поможет он и в том случае, если дрон с посылкой застрянет в электрических проводах или ветках дерева. Бухгалтеры вообще могут не беспокоиться: их профессия плавно трансформируется, вбирая в себя и навыки программирования.
Во-вторых, людям некомфортно общаться с машинами. Нет, какому-то проценту социофобов новые технологии наверняка облегчат жизнь, но согласитесь, в супермаркете наверняка приятнее поздороваться с кассиром-человеком, а за фруктами забежать к давно знакомому лавочнику. Выбирая апельсины, можно в двух словах обсудить погоду и поругать правительство. Собираясь взять новую книгу, приятно посоветоваться с библиотекаршей по поводу своего выбора. Мол, что вы еще посоветуете из Стивена Кинга? А уж доверять искусственному интеллекту рекламу новой чудо-швабры и вообще гиблое дело – что он может знать о мытье полов!
В-третьих, в словах «искусственный интеллект» упор надо делать на «искусственный», а не «интеллект». Нейронные сети только копируют поведение человеческих нейронов. Если завтра программисты, сисадмины, аналитики и техподдержка бросят свою работу, сеть скоро рухнет от перегруза, устав сравнивать между собой фотки котиков.
Так что люди никуда не денутся, просто их работа станет другой. Так на смену машинисткам пришли программистки, а на смену телефонисткам – техподдержка мобильных операторов.
Изучаем следующие материалы по теме:
Это сегодня некомфортно общаться с машинами. Завтра привыкнем. К намордникам быстро привыкли.
Статья неплоха, но автор слишком наворачивает страхи. Далеко ещё до мозгозамены.
Не хочу давать оценку статье т.к. ценю труд автора, но кое что хотел бы заметить, что бы не “прохлопать” момент, которых уже прохлопано немало. И так, пользуясь опытом работы и участия в проектах связанных с AI, IoT, Data Analysis, Machine Learning, Deep Learning and Neural Networks, хотел бы поделиться следующим:
“Во-первых, нейронные сети, конечно, умные, но не умнее своих создателей…”
– Не умнее, но в разы быстрее. В 1997 году Гарри Каспаров проиграл шахматный матч из 6 партий компьютеру и это лишь начало.
“Всегда будут нужны люди, которые будут контролировать результат работы этих сетей… ”
– Не хотел бы делать комментарий саркастическим, но “портье, мелкие клерки, водители, библиотекари и курьеры” могут просто не захотеть и даже не суметь изучать техническую специальность такого уровня. Для примера, IoT включает в себя как минимум один язык программирования, несколько операционных систем, серверные и сетевые технологии от разных вендоров, несколько CLI, мобильные технологии, камеры, детекторы, датчики, к тому же отрасль постоянно развивается, что вынуждает постоянно находиться в режиме изучения новых технологий. И это в напряжении держит даже/но не всех ИТшников …
“Если случится сбой сети или атака хакеров, на помощь придёт человек.”
Пардон, но осмелюсь предположить, что мелкий клерк или водитель, без специального (инженерного) образования ничем не поможет. А все водители, повторюсь, ИТшниками не станут по разным причинам. Хотя бы по тому. что не каждый готов находиться в режиме обучения много лет минимум по 3-5 и более часов в сутки.
“Если завтра программисты, сисадмины, аналитики и техподдержка бросят свою работу… ”
Пока лишь очередь на ИТ специальности и скажу, что на подбор команды из 7 ИТшников в один интересный ИТ проект (в Монреале) было подано более 1500 резюме. Поэтому, немного имея представления о данном рынке и его динамике, осмелюсь предположить, что они не бросят свою работу. Пример? Первая «известная» волна. Доктора и медперсонал бросали работу (но не все). ИТшники (подавляющее большинство) не бросали. Но уж причины давайте обсуждать не будем…
Если возник интерес к данному вопросу, то он очень хорошо раскрыт разными специалистами. Но, как показалось однажды, интереснее всего (приму несогласие несогласных) данный вопрос раскрыл Yuval Noah Harari. Особенно, интересным оказалось интервью в Давосе с основателем Huawei – Ren Zhengfei. Мистер Рен тоже, пытался успокоить всех присутствующих, но не очень убедительно.
И все же, автору статьи спасибо за добрые слова успокоения. Но, именно вот здесь, хотелось бы добавить, что именно сейчас важен тезис: “Учиться, учиться и учиться” т.к. с “Безусловного базового дохода” на рынок труда можно никогда не выбраться в связи с агрессивной конкуренцией тех, кто уже занял место на рынке, имея хорошее образование, умея работать с огромными количествами данных, что часто не под силу среднестатистическому человеку (этому учат со школы, тот же Бребеф/ЖанЮд и др), имея много лет стажа со знанием инфраструктур, предполагающих многолетнее их изучение на практике, высокую мотивацию и не желание отдать свое место другим представителям нашего рода…
Резюме: Или много учиться и развивать стрессоустойчивость или в деревню «на землю».
О! Спасибо. Вообще, очень интересная тема и спасибо за замечания, тут серьёзно раздумывать надо.
Статья серьёзная несмотря на непринуждённую подачу. Неудивительно, что “человек понимающий” написал такой подробный отклик. А вот “человек обычный” осознаёт, что остаётся как-то за гранью. Как при просмотре фильма “Довод”. ИМХО.