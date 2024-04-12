Иммиграция с Александрой Мельниковой. Вы получили заветную карточку ПР. Что нужно знать?

Итак, вы получили заветную карточку ПР – постоянного жителя Канады. Примите мои поздравления и обратите внимание, для того, чтобы этот статус не потерять, вам нужно отвечать определенным условием.

Какие это условия и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить статус ПР в Канаде?

• Когда речь заходит о таком документе, как ПР карта, нужно понимать 2 важных критерия:

• ПР карта – это проездной документ для постоянного жителя Канады

• Проездной документ выдается сроком на 5 лет

• Его никак нельзя путать со статусом постоянного жителя Канады.

Статус постоянного жителя дается на неограниченное количество лет и его может аннулировать только Министерство Иммиграции при особых обстоятельствах: либо вы не ответили критериям продления ПР карты при подачи на ее продление, либо вы находитесь за пределами Канады и ваша ПР карта уже истекла и вы подаете на отдельный документ (ее временное замещение)

• Чтобы ваша карта считалась действительной и чтобы иметь право подать на ее продление, вам нужно прожить в Канаде 2 года из последних 5 в качестве постоянного резидента Канады.

• Если вы получили ПР статус, но не получили вашу самую первую (начальную) ПР-карту на протяжении 6 месяцев, после того как ваш ПР статус был вам гарантирован, вам нужно подать на новую ПР-карту отдельным пакетом документов.

• Подача на восстановление ПР карты на гуманитарных мотивах:

В некоторых случая многие жители Канады не могут выдержать 2 года в Канаде из требуемых 5, чтобы сохранить свой статус постоянного резидента Канады и как следствие, их карта постоянного жителя истекает, и вернуться по ней в Канаду они не могут.

• В таких случаях имеет смысл сделать запрос на продление или возобновление ПР-карты на гуманитарных основаниях

Если это ваша ситуация, пожалуйста, обратитесь к нам

Я лично вам не рекомендую делать заявку на возобновление ПР карты на гуманитарных мотивах самостоятельно, так как это очень деликатная процедура, а отказ влечет аннулирование ПМЖ и подать на апелляцию после будет очень сложно.

• Наличие судимости или уголовного файла в процессе может привести к аннулированию вашего статуса постоянного жителя. Например, вождение транспортного средства под воздействием наркотических или алкогольных средств.

Ваша Александра Мельникова,

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