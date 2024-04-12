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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Вы получили заветную карточку ПР. Что нужно знать?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Вы получили заветную карточку ПР. Что нужно знать?

Svitlana Matviyenko Апр 12, 2024 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 17 Просмотров

Итак, вы получили заветную карточку ПР – постоянного жителя Канады. Примите мои поздравления и обратите внимание, для того, чтобы этот статус не потерять, вам нужно отвечать определенным условием.
Какие это условия и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить статус ПР в Канаде?
• Когда речь заходит о таком документе, как ПР карта, нужно понимать 2 важных критерия:
• ПР карта – это проездной документ для постоянного жителя Канады
• Проездной документ выдается сроком на 5 лет
• Его никак нельзя путать со статусом постоянного жителя Канады.

Статус постоянного жителя дается на неограниченное количество лет и его может аннулировать только Министерство Иммиграции при особых обстоятельствах: либо вы не ответили критериям продления ПР карты при подачи на ее продление, либо вы находитесь за пределами Канады и ваша ПР карта уже истекла и вы подаете на отдельный документ (ее временное замещение)
• Чтобы ваша карта считалась действительной и чтобы иметь право подать на ее продление, вам нужно прожить в Канаде 2 года из последних 5 в качестве постоянного резидента Канады.
• Если вы получили ПР статус, но не получили вашу самую первую (начальную) ПР-карту на протяжении 6 месяцев, после того как ваш ПР статус был вам гарантирован, вам нужно подать на новую ПР-карту отдельным пакетом документов.
• Подача на восстановление ПР карты на гуманитарных мотивах:
В некоторых случая многие жители Канады не могут выдержать 2 года в Канаде из требуемых 5, чтобы сохранить свой статус постоянного резидента Канады и как следствие, их карта постоянного жителя истекает, и вернуться по ней в Канаду они не могут.
• В таких случаях имеет смысл сделать запрос на продление или возобновление ПР-карты на гуманитарных основаниях
Если это ваша ситуация, пожалуйста, обратитесь к нам
Я лично вам не рекомендую делать заявку на возобновление ПР карты на гуманитарных мотивах самостоятельно, так как это очень деликатная процедура, а отказ влечет аннулирование ПМЖ и подать на апелляцию после будет очень сложно.
• Наличие судимости или уголовного файла в процессе может привести к аннулированию вашего статуса постоянного жителя. Например, вождение транспортного средства под воздействием наркотических или алкогольных средств.

Ваша Александра Мельникова,
За консультацией пишите на info@skiimmigration.com
www.skiimmigration.com / 438-878-7755

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