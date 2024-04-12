Искусственный интеллект в смартфонах Samsung будет понимать русский язык

Южнокорейская Samsung Electronics объявила о грядущем языковом расширении функционала искусственного интеллекта (ИИ) Galaxy AI. Это обновление включает в себя поддержку русского языка.

Расширение добавит три новых языка – русский, арабский и индонезийский – и три новых диалекта – австралийский английский, кантонский диалект китайского и канадский французский.

В настоящее время (без учета обновлений) Galaxy AI поддерживает 13 языков. Как сообщается, новые языки и диалекты Galaxy AI скоро будут доступны для загрузки в виде языковых пакетов из приложения “Настройки”.

В этом году также ожидается добавление румынского, турецкого, голландского, шведского, традиционного китайского и европейского португальского диалектов.

Samsung представила смартфоны серии Galaxy S24 в середине января в рамках своей инициативы Unpacked 2024. Новинка стала первым фирменным устройством с собственным искусственным интеллектом Galaxy AI”.

“Умные” опции включают перевод в реальном времени на 13 языков во время поиска и функцию “Кружок для поиска”, которая позволяет пользователям искать, рисуя круг на экране. Теперь количество языков, поддерживающих перевод в реальном времени, будет увеличено.

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