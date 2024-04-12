Иметь дело с агентом по недвижимости или нет?

Предлагает ли продажа дома с агентом по недвижимости дополнительную гарантию или защиту?

В Квебеке продажа недвижимости через агента по недвижимости действительно обеспечивает дополнительную правовую защиту покупателям и продавцам недвижимости посредством законов, регулирующих эту профессию. Вот 4 основных аспекта этих мер защиты:

Требование наличия лицензии: в Квебеке агенты по недвижимости должны иметь действующую лицензию, выданную Ассоциацией риэлторов Квебека (ICAIQ). Чтобы получить лицензию, сначала нужно пройти курсы по Гражданскому Кодексу Квебека, финансам, математике и праву, затем сдать по ним экзамены. На сегодняшний день это стоит около 10000$. Обучение и прохождение экзаменов занимают год. В последствии каждый год риелторы обязаны слушать платные семинары по повышению квалификации.

Соблюдение Кодекса этики: брокеры по недвижимости подчиняются кодексу этики, который устанавливает правила поведения в их отношениях с общественностью, клиентами и между самими риелторами. Этот кодекс направлен на защиту интересов потребителей путем обеспечения добросовестности, компетентности и профессионализма риэлторов.

Компенсационный фонд: клиенты брокера по недвижимости в Квебеке имеют доступ к компенсационному фонду брокера по недвижимости. Этот фонд обеспечивает финансовую защиту потребителей на случай, если им будет причинен ущерб в связи с сделкой с недвижимостью, заключенной под руководством брокера. Это могут быть, например, ситуации, когда депозит теряется из-за профессиональной халатности со стороны брокера.

Права на средства правовой защиты и жалобы: если риелтор допустил ошибку во время транзакции, он может быть отстранен от работы Судом Ассоциации риелторов на многие месяцы и должен будет заплатить большой штраф пострадавшей стороне.

Таким образом, выбор работы с риелтором при транзакциях с недвижимостью в Квебеке фактически предлагает ряд юридических гарантий. Эти меры защиты предназначены для обеспечения безопасного и справедливого процесса покупки/ продажи недвижимости.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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