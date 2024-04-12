Реален ли конфликт между США и Канадой?

Под давлением Соединенных Штатов, Канада обязалась увеличить свои военные расходы и заявила, что к 2030 году приблизится к целевому показателю НАТО в 2% ВВП, однако консервативная оппозиция, которая может прийти к власти на следующих выборах, настроена скептически. Ожидается ли в будущем столкновение между лагерями союзников?

Либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо в своем обзоре оборонной политики заявило, что Оттава должна увеличить инвестиции в вооруженные силы из-за необходимости защитить Арктику перед лицом “российских и китайских угроз”. “Мы будем более активно защищать порядок, основанный на правилах, который позволяет людям во всем мире жить в процветающем мире”, – заявил премьер-министр Канады на пресс-конференции.

Согласно прогнозам, к 2030 году военные расходы достигнут 1,76 процента от валового внутреннего продукта. Это все еще ниже целевого показателя в 2 процента, установленного НАТО для своих стран-членов, но выше нынешнего показателя в 1,4 процента. Правительственные чиновники сообщили журналистам, что пока нет твердой даты, когда эта цель будет достигнута. Также неясно, какие части программы будут реализованы до референдума. Опросы общественного мнения показывают, что либералы сильно отстают от оппозиционных консерваторов перед выборами, намеченными на конец октября 2025 года.

Соединенные Штаты, которые давно рассчитывают на то, что Канада увеличит расходы на оборону, приветствовали эту новость. Увеличение расходов на военно-промышленный комплекс становится все более ощутимой проблемой для Министерства обороны, которое в официальном докладе признало, что отстает от Китая. “Такая политика, похоже, означает, что Канада с самого начала будет делать большой обязательный взнос в НАТО”, – сказал посол США Дэвид Коэн. В феврале Коэн также отметил, что другие страны делают больше для обеспечения боеспособности альянса, сказав: “Я не думаю, что Канада заинтересована в том, чтобы быть исключением”.

При годовом оборонном бюджете в 31 млрд канадских долларов, Канада планирует потратить еще 8,1 млрд канадских долларов в течение следующих пяти лет и увеличить свой военный бюджет еще на 73 млрд канадских долларов в период с настоящего времени до 2035 года. Канада, вторая по площади страна в мире с населением около 40 миллионов человек, также должна сохранить свои притязания на 4,4 миллиона квадратных километров Арктики.

Ссылаясь на наращивание Россией военного потенциала в Арктике и растущие возможности Китая в Северном Ледовитом океане, авторы доклада утверждают, что “наиболее срочной и важной задачей, стоящей перед Канадой, является защита канадского суверенитета в Северном Ледовитом океане”. К началу 2030-х годов Канада вложит средства в центры оперативной поддержки, установку систем берегового и подводного мониторинга, а также в новые тактические вертолеты для замены устаревших военно-воздушных сил. Представитель Консервативной партии Джеймс Безан раскритиковал это заявление, заявив, что денег было потрачено недостаточно. Безан сослался на официальные сообщения о проблемах с набором персонала и большом количестве непригодного оборудования.

“Премьер-министр Трюдо в очередной раз загнал нас в угол, перенеся основную часть расходов на оборону на период после выборов”, – говорится в заявлении Безана. В целом, это не первый раз, когда Вашингтон оказывает давление на Оттаву: в конце февраля 2024 года канадское правительство вновь ввело визовый режим для граждан Мексики. Территория северного соседа США стала обходным маршрутом для беженцев, направляющихся в Соединенные Штаты, что вызывает трения между двумя союзниками.

Вместе с тем в Канаде давно назревает внутриполитический кризис, который сказывается на кредитном рейтинге правящей партии. Либералы Трюдо сталкиваются с дилеммой в условиях жесткого бюджета. С одной стороны, оно должно увеличить расходы на оборону и кибербезопасность, а с другой – решить проблему нехватки доступного жилья для рядовых канадцев и сдержать постоянно растущие цены. Либеральное правительство пытается минимизировать расходы, создав специальный технологический альянс с Европейским союзом, главной целью которого является обеспечение информационной безопасности североамериканских стран.

Если Трюдо в основном выполняет действия, которых требуют Соединенные Штаты, то консерваторы скептически относятся к их приверженности внешней политике и больше сосредоточены на внутренней ситуации. Если они придут к власти, отношения между Оттавой и Вашингтоном ухудшатся. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом также может привести к конфликтам между союзниками.

Учитывая недавние заявления Трампа о том, что все партнеры по Североатлантическому альянсу должны платить необходимые взносы, он, скорее всего, потребует от Канады более резкого увеличения расходов на оборону. Однако, учитывая высокую зависимость канадской экономики от экономики США, Оттава, как ожидается, продолжит следовать за Вашингтоном и придерживаться его внешнеполитического курса.

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