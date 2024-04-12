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Новости Канаде сулят пожары и этим летом

Канаде сулят пожары и этим летом

Степан Артемьевский Апр 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канаде сулят пожары и этим летом отключены 13 Просмотров

В 2024 году Канада снова может пострадать от крупного пожара. Такое будущее стране предсказывает федеральное правительство.

 

Опасность пожаров связана с необычно жаркой погодой этой весной и летом, и, по мнению синоптиков, такая жара будет наблюдаться на большей части Канады. Превышение нормальных температур связано с опасным явлением, известным как Эль-Ниньо.

Прошлая зима в Канаде была теплее нормы, что привело к повсеместной засухе. Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что повышение температуры вызывает серьезную озабоченность. Более теплая и сухая погода по всей стране может означать, что сезон пожаров начнется раньше и закончится позже, что может иметь более разрушительные последствия”, – сказал он.

В прошлом году Канада пережила худший сезон пожаров за всю свою историю: более 6600 пожаров уничтожили 15 миллионов гектаров леса. Власти подчеркнули, что ухудшение ситуации с пожарами вызвано изменением климата.

Ранее был рассчитан ущерб от лесных пожаров в Канаде в 2023 году: С 1 января по 31 июля совокупные выбросы углекислого газа в результате пожаров составили 290 миллионов тонн, что эквивалентно четверти годовых мировых выбросов.

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