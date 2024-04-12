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Новости Премьер-министр Франции выступил перед законодательным собранием Квебека
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Премьер-министр Франции выступил перед законодательным собранием Квебека

Степан Артемьевский Апр 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Премьер-министр Франции выступил перед законодательным собранием Квебека отключены 16 Просмотров

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь планирует выступить перед законодательным собранием Квебека во второй половине дня.

 

Это первая речь иностранного лидера в законодательном собрании провинции с тех пор, как президент Франции Франсуа Олланд выступил перед национальным собранием в 2014 году.

Французский политолог Жак Пайяр говорит, что этот визит является знаком того, что французское правительство хочет укрепить отношения с Квебеком.

Паларди говорит, что это первая поездка Атталя за пределы Европы с тех пор, как он стал премьер-министром в январе.

Ранее в тот же день, после встречи с премьер-министром Джастином Трюдо, Атталь заявил, что поддерживает политику нейтралитета в отношении независимости Квебека.

На сегодня и завтра у Атталя также запланированы встречи с премьер-министром Квебека Франсуа Лего, что станет первой встречей между премьер-министром Квебека и премьер-министром Франции с 2018 года.

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