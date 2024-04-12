Используйте компьютерное время целенаправленно, чтобы познакомить детей с разными культурами

В эпоху споров о том, вредно ли детям проводить время у экрана, одна монреальская организация призывает, наоборот, смотреть больше фильмов. Почему?

Основательница Монреальского международного детского кинофестиваля (FIFEM) Джо-Энн Блуэн говорит, что это один из самых простых способов познакомить детей с разными культурами и открыть им глаза на то, насколько на самом деле разнообразен мир.

“Цель состоит в том, чтобы показать детям панораму всего лучшего, что делается во всем мире, а также открыть окно в мир, чтобы показать им, как живут люди других культур, как живут дети, как они справляются со своими проблемами”, – сказала она. “Когда перед большим экраном сидит восьмилетний ребенок, и вы видите ребенка его возраста в другой стране, вы находите параллели”.

FIFEM, которая сотрудничает со школами по всему Монреалю, также проводит ежегодный кинофестиваль во время весенних каникул, на котором детскому жюри предлагается проголосовать за фильм, который тронул их больше всего.

Блуэн отмечает, что мир ребенка может быть довольно узким, если родители не помогают ему расширить его. “Когда ты ребенок, твоя социальная сеть – это твои родители, твой учитель, твой тренер”, – сказала она. “Если мы знаем, как живут люди, нам легче понимать и принимать друг друга”.

Фильмы – это не только визуальное средство; Блуэн говорит, что это один из самых простых способов показать и рассказать историю. Она отмечает, что на Международном детском кинофестивале в Монреале в 2024 году детям показали фильм о представителях сообщества ЛГБТК2+.

“Я думаю, что важно знакомить их с разными культурами как можно раньше”, – сказала она. “Учителя любят кино, потому что могут использовать его на уроках географии, истории, французского языка. Они могут использовать это во многих формах и в любом возрасте”.

Она отмечает, что родители должны участвовать в жизни своих детей и продолжать разговор дома. “Они могут обсудить увиденное вместе”, – сказал Блуэн. Это общий опыт, и именно поэтому это важно. Это отличается от того, когда вы остаетесь наедине со своим планшетом или iPhone в своей комнате, ни с кем не разговаривая”.

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