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Новости Банк Канады оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 5 процентов

Банк Канады оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 5 процентов

Виктория Христова Апр 12, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Банк Канады оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 5 процентов отключены 17 Просмотров

В среду Банк Канады оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, оставив ее на уровне 5% годовых, что является самым высоким показателем с 2001 года.

 

По данным Trading Economics, это решение соответствовало ожиданиям рынка. Процентные ставки удерживаются на этом уровне с июля прошлого года.

Руководство Центрального банка не давало никаких сигналов о возможном снижении процентной ставки из-за высокой инфляции.

Однако в пресс-релизе, опубликованном после заседания, Банк отметил, что ценовое давление ослабло с момента последнего заседания, хотя экономическая неопределенность и более высокие, чем ожидалось, цены на сырьевые товары препятствовали контролю инфляции.

Банк Канады ожидает, что инфляция останется в диапазоне 3% в первой половине 2024 года, а целевой уровень 2% не будет достигнут до 2025 года.

Согласно прогнозам, ВВП Канады вырастет на 1,5% в этом году и на 2,2% в следующем.

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