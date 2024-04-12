Банк Канады оставил основную процентную ставку без изменений на уровне 5 процентов

По данным Trading Economics, это решение соответствовало ожиданиям рынка. Процентные ставки удерживаются на этом уровне с июля прошлого года.
Руководство Центрального банка не давало никаких сигналов о возможном снижении процентной ставки из-за высокой инфляции.
Однако в пресс-релизе, опубликованном после заседания, Банк отметил, что ценовое давление ослабло с момента последнего заседания, хотя экономическая неопределенность и более высокие, чем ожидалось, цены на сырьевые товары препятствовали контролю инфляции.
Банк Канады ожидает, что инфляция останется в диапазоне 3% в первой половине 2024 года, а целевой уровень 2% не будет достигнут до 2025 года.
Согласно прогнозам, ВВП Канады вырастет на 1,5% в этом году и на 2,2% в следующем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.