Школьный совет Монреаля обратится в Верховный суд по вопросу закона о секуляризме в Квебеке

Споры о конституционности закона о секуляризме в Квебеке вот-вот перейдут в Верховный суд Канады. В среду вечером школьный совет EMSB проголосовал за то, чтобы обратиться в высший суд Канады с просьбой вынести решение по законопроекту 21 после решения Апелляционного суда Квебека от 29 февраля, которое поддержало закон.

Единогласным решением высший суд провинции поддержал закон, который запрещает работникам государственного сектора, занимающим руководящие должности, включая учителей, судей и полицейских, носить религиозные символы на работе. Национальный совет канадских мусульман был одной из многих групп, которые имели статус посредника в предыдущем судебном разбирательстве по этому закону.

Это решение стало ударом по EMSB, крупнейшему в Квебеке совету государственных школ с преподаванием английского языка, который ранее был освобожден от действия закона после решения Высшего суда Квебека. Комиссар Пьетро Меркури заявил на заседании в среду, что голосование совета директоров стало важным историческим уроком в отношении отстаивания основных прав.

“История показала, что когда правительства отказывают людям в приеме на работу из-за того, как они выглядят, как одеваются из-за их веры, это является лишь предвестником еще худших событий”, – сказал он. “Законопроект № 21 запрещает людям получать определенные рабочие места на основе того, что они носят в соответствии со своей верой. Отказ от продолжения борьбы против законопроекта № 21, господин председатель, на мой взгляд, является глубоким неуважением к предыдущим поколениям, которые боролись за защиту людей, подвергшихся маргинализации и вынужденных чувствовать себя нежеланными своим правительством”.

На специальном заседании правления 12 членов правления проголосовали за подачу апелляции в Верховный суд. Один член проголосовал против, один воздержался, а еще один не присутствовал. Чтобы помочь в принятии закона, правительство премьер-министра Франсуа Лего, возглавляемое коалицией “Авенир Квебек” (CAQ), полагалось на превентивное использование положения Канадской хартии прав и свобод, которое защищает законодательство от большинства судебных исков в связи с нарушениями основных прав.

Верховный суд Квебека освободил школьные советы по английскому языку от некоторых положений закона на том основании, что права на образование на языке меньшинств, которые не предусмотрены пунктом Хартии, не соблюдались. Однако апелляционная коллегия в составе трех судей отклонила это положение в своем февральском постановлении.

По словам комиссара Джозефа Лаллы, на сегодняшний день правление уже потратило 1,3 миллиона долларов на судебные издержки, связанные с оспариванием закона. Некоторые члены комиссии выразили обеспокоенность по поводу того, что средства лучше потратить в самих школах и откуда возьмутся средства для предстоящей апелляции.

Он раскритиковал правление за то, что оно не обратилось к другим школьным советам за помощью в финансировании апелляции в высший суд Канады. “Зачем им сейчас вносить какие-то деньги, ведь если мы добьемся успеха в Верховном суде, они получат все льготы, не затратив на это ни единого пенни”, – сказала Лалла.

Тем не менее, он поддержал это предложение, заявив, что “бывают времена, когда EMSB должен бороться за свою ценность и свои права, на которые посягает правительство CAQ”. Председатель EMSB Джо Ортона (Joe Ortona) заявил в феврале, что потраченные на данный момент средства составляют лишь малую долю от бюджета правления в 2 миллиарда долларов за последние пять лет.

Жюльен Фельдман также проголосовал “за” в среду. “Я ценю дискуссию о деньгах, – сказал он, – но, честно говоря, я считаю, что дискуссия должна касаться принципов рассмотрения дела и существа дела”.

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