Выявлено, насколько широко канадское правительство использует ИИ

Ученые рассказали об использовании искусственного интеллекта канадским правительством. По данным Джоанны Редден, доцента Западного университета в Лондоне (Онтарио), федеральное правительство Канады использует приложения на основе искусственного интеллекта (ИИ) примерно в 300 проектах и инициативах.

Редден собирала данные в течение двух лет, используя новостные сообщения, парламентские материалы и запросы по Закону о свободе информации. Результаты показали, что 95 процентов из 303 автоматизированных инструментов в правительственном реестре используются федеральным правительством.

Искусственный интеллект используется для проверки и рассмотрения заявлений на получение временной визы, предотвращения самоубийств на основе анализа информации из социальных сетей, голосового управления на военных кораблях, юридических исследований, прогнозирования и других целей.

В частности, Канадское налоговое агентство использовало систему для прогнозирования потенциальных долгов. Канадское агентство по контролю за продуктами питания также пыталось использовать ИИ для мониторинга инвазивных видов растений, насекомых и моллюсков.

Правительство Канады заявило, что в тех случаях, когда использование ИИ может иметь значительные последствия, оценка решений должна быть опубликована в специальном реестре. Однако канал отметил, что на сегодняшний день в этот реестр внесено только 18 случаев. Исследователи заявили, что обеспокоены масштабами использования компьютерных инструментов.

“Должно быть больше общественных дискуссий о том, какие системы следует использовать, и больше информации о том, как эти системы используются”, – сказал исследователь в интервью. По его словам, сложившаяся ситуация фактически показывает, что, несмотря на наличие специального законодательства об искусственном интеллекте, правительство не выполняет его решения.

Напомним, что ранее правительство Канады обещало не дискриминировать кандидатов при поступлении на государственные должности. В том числе, и с помощью ИИ.

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