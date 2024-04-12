Профсоюз детских садов подает жалобу на CAQ за ведение недобросовестных переговоров

Коллективные договоры с некоторыми работниками государственных детских садов (CPE) истекли год назад, и, по словам одной из федераций, Квебек до сих пор не представил новые.

Федерация FIPEQ-CSQ подала жалобу на правительство коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) за неспособность добросовестно вести переговоры. Жалоба, поданная в Административный суд по трудовым спорам, направлена против министра по делам семьи Квебека Сюзанны Рой, председателя казначейского совета Сони Лебель и ассоциации работодателей.

FIPEQ просит суд признать, что два министра и работодатели не смогли провести тщательные и добросовестные переговоры, тем самым нарушив Трудовой кодекс. Федерация также просит трибунал обязать двух министров и работодателей представить график переговорных встреч, начиная с мая и заканчивая декабрем, в течение 10 дней с момента возможного издания приказа.

FIPEQ также хочет, чтобы министры и работодатели представили свои предложения в течение 20 дней с момента возможного издания приказа. В интервью канадской прессе президент FIPEQ Валери Гренон сказала, что она разочарована. “Сегодня я могу сказать, что у нас нет даты для переговоров в ближайшие несколько недель или месяцев”, – сказала она.

FIPEQ заявляет, что она выдвинула свои требования в сентябре 2023 года, после того как 31 марта 2023 года истек срок действия коллективных договоров, одновременно с другими предприятиями государственного сектора. Предложения Квебека до сих пор не представлены. “Мы надеемся, что простое объявление о жалобе заставит правительство действовать и что нам не придется принимать решение”, – сказал Гренон. “Если нам придется принять решение, мы примем его, и мы продолжим нашу тактику давления, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки”.

Она говорит, что все “готовы к мобилизации, вплоть до забастовки”. Гренон добавляет, что, если Квебек не представит свои предложения до конца апреля, она может потребовать принятия более жестких мер давления, включая забастовку. Федерация представляет более 11 000 членов, работающих в сфере услуг по уходу за детьми.

Когда в феврале Лебель спросили об отсутствии предложения через несколько месяцев после того, как FIPEQ представила свои требования, она сказала, что ждет, пока другие профсоюзы, представляющие работников по уходу за детьми, представят свои требования.

“Правительство должно дождаться получения всех предложений профсоюзов, прежде чем что-то решать, потому что у нас не будет разных решений для каждого из профсоюзов”, – ответил Лебель. FIPEQ ответил Лебель, сказав, что ничто не мешает правительству согласовать нормативные положения.

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