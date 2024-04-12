В результате конфликта в центре Монреаля мужчина был доставлен в больницу

В результате ссоры между двумя мужчинами в центре Монреаля один из них был ранен и доставлен в больницу.

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в четверг в 3:30 утра по поводу конфликта, который произошел на тротуаре улицы Сент-Катрин недалеко от улицы Сен-Марк.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они обнаружили мужчину в возрасте 41 года. Он был в сознании и получил ранение в нижнюю часть тела неизвестным предметом”, – сообщила представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефил. “Он был доставлен в больницу, и его травма не представляет угрозы для жизни”.

Неподалеку был арестован 32-летний мужчина. Ожидается, что он встретится со следователями уже сегодня.

“Между жертвой и подозреваемым возник конфликт, и тогда подозреваемый нанес травму жертве”, – отмечает Шеврефиль. Она добавляет, что у обоих мужчин есть судимости, и они знали друг друга ранее.

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