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Фото: pro-dachnikov.com

Продажи жилья в Монреале растут, как и цены

Olga Ouspenski Апр 11, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Продажи жилья в Монреале растут, как и цены отключены 46 Просмотров

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) сообщает, что продажи жилья в  районе Монреаля выросли на 14,2% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ассоциация сообщает, что продажи домов в этом районе за месяц составили 4488 домов по сравнению с 3930 в марте 2023 года.

Но она уточняет, что этот уровень транзакционной активности остается ниже среднего исторического показателя, зарегистрированного за это время года.

Средняя цена на все типы недвижимости выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе на 5,6% выросла цена дома на одну семью, которая в прошлом месяце составила 565 000 долларов.

С другой стороны, средняя цена plex выросла на 5,5% до 750 000 долларов, а средняя цена кондоминиума выросла на 4,9% до 400 000 долларов.

Количество домов, выставленных на продажу в марте выросло на 17,1% по сравнению с предыдущим годом и составило 18 707 единиц, в то время как количество новых предложений увеличилось на 10,4% до 6973 единиц.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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