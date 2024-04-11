Премьер-министр Канады даст показания в суде по делу об иностранном вмешательстве в выборы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду (10 апреля) дает показания в суде по вопросу иностранного вмешательства в выборы. Эту новость опубликовал портал Global News (GN).

Глава правительства признал, что иностранные государства, в том числе Китай, действительно “продолжают играть в агрессивные игры с нашими институтами и демократиями”, но власти “приняли значительные меры для укрепления целостности наших избирательных процессов”, создав специальный комитет для обеспечения невмешательства в выборы 2019 и 2021 годов.

“Наши службы безопасности и разведки и полиция очень серьезно относятся к важности борьбы с иностранным вмешательством [в избирательные процессы в Канаде], включая вмешательство Китая, но я могу заверить члена парламента (лидера оппозиционной Консервативной партии Канады Пьера Пуальевра, который задавал вопрос премьеру) и всех канадцев, что на выборах 2019 и 2021 годов не было иностранного вмешательства, которое могло бы существенно изменить их результаты, — заявил Трюдо. — Канадцы могут быть полностью уверены в честности наших выборов 2019 и 2021 годов”.

Сегодня ситуация видится под другим углом.

По данным портала, канадские правоохранительные органы установили, что Китай и другие государства уже дважды пытались вмешаться в канадский избирательный процесс, но безуспешно.

“Ожидается, что показания также дадут несколько членов кабинета Трюдо, в том числе глава правительственной палаты Карина Гулд”, – говорится в сообщении Global News.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство Канады проведет расследование китайского и российского вмешательства в выборы.

Согласно документам, просочившимся в СМИ, Китай вмешивался в федеральные выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах, чтобы избрать кандидатов, дружественных Пекину.

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