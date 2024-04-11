Kobo выпускает первые устройства для чтения с цветным экраном

Компания Rakuten Kobo объявила о выпуске Kobo Libra Colour и Kobo Clara Colour – первых ридеров с цветным экраном. Оба устройства оснащены цветным дисплеем E Ink Kaleido и могут отображать контент с разрешением 300 ppi в монохромном режиме и 150 ppi в цветном. Большинство других ридеров имеют разрешение 100 ppi в цветном режиме.

Kobo Libra Colour оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном E Ink Kaleido с разрешением 1264 x 1680 пикселей, 16 уровнями серого, поддержкой 4096 цветов и увеличением насыщенности цветов на 30 % по сравнению с предыдущим поколением Libra с технологией E Ink. Colour – единственная новая читалка Kobo, поддерживающая стилус. Экран оснащен светодиодной подсветкой с настраиваемой яркостью.

Kobo Libra Colour работает на базе процессора с частотой 2 ГГц. Он имеет флеш-память объемом 32 ГБ, адаптеры беспроводной связи WiFi 802.11ac/b/g/n и Bluetooth, а также порт USB-C и защиту от воды по стандарту IPX8. Емкость аккумулятора составляет 2 050 мАч, что обеспечивает до 40 дней автономной работы при чтении по 30 минут в день с яркостью фронтальной подсветки, установленной на 30 %, и отключенными беспроводными функциями.

Ридер Kobo Clara Colour оснащен 6-дюймовым сенсорным экраном E Ink Kaleido с разрешением 1448 x 1072 пикселей, поддерживающим 16 уровней оттенков серого и 4096 цветов. Список спецификаций включает процессор с частотой 2 ГГц, адаптеры беспроводной связи WiFi 802.11 ac/b/g/n и Bluetooth, а также порт USB-C и защиту от воды по стандарту IPX8. Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч.

Время автономной работы ридера составляет до 53 дней при использовании в течение 30 минут в день при яркости всего 10 % и выключенном Wi-Fi/Bluetooth.

Обе модели поддерживают технологию ComfortLight PRO, которая регулирует яркость и цветовую температуру, а также снижает уровень синего света.

Kobo также выпустила ридер Clara BW с монохромным 6-дюймовым экраном; в отличие от предыдущего поколения Clara 2, Clara BW оснащен более быстрым процессором, большим объемом памяти (16 ГБ) и новейшей технологией отображения E Ink Carta 1300. Он также поддерживает технологию ComfortLightPro, которая автоматически регулирует уровень синего света, и имеет защиту от воды по стандарту IPX8.

Цена на Kobo Libra Colour с 7-дюймовым экраном составляет 220 долларов США, на 6-дюймовый Kobo Clara Colour – 150 долларов США, а на черно-белый Clara BW – 130 долларов США. Оба устройства поступят в продажу 30 апреля.

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