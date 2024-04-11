В ближайшие несколько дней в Монреале ожидается дождливая погода

Утро четверга начнется с увеличения облачности, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, который принесет в общей сложности около 15 миллиметров осадков.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 30-50 км/ч, а дневная температура составит 16 градусов по Цельсию.
В пятницу осадки продолжатся, возможно, выпадет еще 15 миллиметров осадков в сочетании с грозой, а температура достигнет 19 градусов тепла.
В преддверии выходных в Монреале в субботу ожидается небольшой дождь, но температура понизится до +8 °C. Дождь должен начаться и закончиться в воскресенье при солнечном свете и облачности при температуре до +12 °C.
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