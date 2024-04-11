В ближайшие несколько дней в Монреале ожидается дождливая погода

Будьте готовы к тому, что в ближайшие несколько дней дождевики должны быть у вас всегда под рукой. И зонты тоже. Ну, и непромокаемая обувь, желательно. Ибо в Монреале будет дождливо и пасмурно. По крайней мере, в ближайшие несколько дней.

Утро четверга начнется с увеличения облачности, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, который принесет в общей сложности около 15 миллиметров осадков.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 30-50 км/ч, а дневная температура составит 16 градусов по Цельсию.

В пятницу осадки продолжатся, возможно, выпадет еще 15 миллиметров осадков в сочетании с грозой, а температура достигнет 19 градусов тепла.

В преддверии выходных в Монреале в субботу ожидается небольшой дождь, но температура понизится до +8 °C. Дождь должен начаться и закончиться в воскресенье при солнечном свете и облачности при температуре до +12 °C.

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