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Новости Канада не сможет заменить российский газ “зеленым” водородом

Канада не сможет заменить российский газ “зеленым” водородом

Степан Артемьевский Апр 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада не сможет заменить российский газ “зеленым” водородом отключены 19 Просмотров

Канада не сможет заменить российский газ “зелеными” источниками водорода, заявил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития.

 

По информации, предоставленной посольством России в Канаде, Оттава не смогла воспользоваться возможностью заместить российский газ на европейском рынке, в основном из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

На восточном побережье нет транспортных терминалов, а собственные климатические условия не позволяют провести газопроводы с запада. В настоящее время Оттава ищет альтернативные варианты, одним из которых является поставка “зеленого” водорода. Однако, на сегодняшний день такая альтернатива невозможна.

Поставки водорода – это не простое дело. Как показывает практика, ни один из проектов водородного снабжения пока не нашел убедительного подтверждения. Многие говорят об этом, но мало что реализуется, а то, что реализуется, не всегда соответствует действительности.

“Пока уголь остается основным источником энергии в мире, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения конкурентоспособности, все разговоры о водороде, особенно о зеленом водороде, – удел Греты Тунберг”, заявляют эксперты.

Также отмечается, что сегодня роль США как поставщика энергоресурсов стала критически важной, как никогда ранее в мировой истории.

“Вся инфраструктура, созданная для поставок газа, находится в США. Канадцы, возможно, и задумывались о таком проекте, но до него было еще далеко. Соединенные Штаты были готовы к этому, давно стремились к этому, и все их действия были направлены на то, чтобы наконец стать полноценным поставщиком сжиженного газа в мире. Роль США как поставщика энергоресурсов очень серьезная, такого в истории еще не было”, – резюмировал директор фонда.

Ранее, 9 апреля, “Газпром” объявил о поставках 42,4 млн куб. м газа в сутки в Европу через Украину по газоизмерительной станции (ГИС) “Суджа”. По словам эксперта, транзитная ветка через Украину – единственный маршрут для Западной Европы по поставкам российского газа в страны Центральной Европы.

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