Новый план обеспечения безопасности для монреальского метрополитена

Транспортное управление Монреаля усиливает меры безопасности на некоторых станциях метро, чтобы решить проблемы безопасности на фоне увеличения числа людей с психическими расстройствами или зависимостями.

В соответствии с планом, объявленным в среду, Монреальское транспортное общество, широко известное как STM, направляет специальных констеблей и других сотрудников службы безопасности в составе групп по четыре человека для наблюдения за 10 станциями, где, по словам директора службы безопасности Джоселин Латулипп, водители чаще всего чувствуют себя небезопасно. Он сказал, что самой большой проблемой было нецивилизованное поведение.

Каждая группа безопасности будет отвечать за группу из трех-четырех станций, перемещаясь между ними для осмотра помещений и быстрого реагирования на проблемные ситуации, сообщил журналистам Латулиппе.

Новый план обеспечения безопасности вступил в силу в субботу и будет действовать до конца месяца, когда многие люди укрываются в метро, пояснил Латулиппе. Хотя он сказал, что STM может продлить операцию в случае необходимости.

Это заявление было сделано менее чем через неделю после того, как 35-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными травмами в результате нападения возле станции Лионел-Гру. Полиция заявила, что арестовала четырех подростков в связи с нападением.

“Мы находимся в ситуации, когда в 2024 году все будет не так, как до пандемии”, – заявил в среду президент правления STM Эрик Алан Колдуэлл. “Количество преступлений растет. В нашей сети метрополитена растет число посетителей, страдающих какой-либо зависимостью или психически нездоровых. И мы беспокоимся о безопасности наших пассажиров”, – сказал он. “Мы не хотим принимать нецивилизованное поведение как нечто должное”.

Латулиппе сказал, что цель нового плана обеспечения безопасности состоит в том, чтобы успокоить водителей, но в конечном итоге необходимо более активное вмешательство медицинских и социальных служб, чтобы обеспечить людей, нуждающихся в помощи, соответствующими ресурсами.

Колдуэлл призвал к улучшению медицинского обслуживания и жилищной поддержки. “Наша сеть находится в центре внимания проблемы”, – сказал он. “Если мы не решим проблемы с жильем, диспансерным наблюдением, психическим здоровьем и зависимостью, люди, которые не найдут себе места в другом месте, будут искать убежища в метро”.

Несколько пассажиров метро в среду признали, что временами чувствуют себя неуверенно в метро из-за присутствия бездомных или людей, имеющих проблемы со здоровьем, но сказали, что понимают, что простых решений не существует.

“Сейчас я сравниваю монреальское метро с метро Лос-Анджелеса, где много преступлений”, – сказала 38-летняя Мелисса Дюме на станции “Бонавентюр”. “Мы еще не достигли этого, но если мы продолжим в том же духе?”

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