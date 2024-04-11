Законопроект Квебека о введении штрафов за угрозы избранным должностным лицам

Люди, которые преследуют или угрожают квебекским политикам, вскоре могут получить штраф в размере до 1500 долларов, если будет принят новый законопроект, внесенный в законодательное собрание провинции в среду.

Министр по муниципальным делам Андреа Лафоре представил предлагаемый законопроект, который направлен на то, чтобы положить конец зачастую токсичному климату, с которым сталкиваются выборные должностные лица.

Она сообщила журналистам в Квебеке, что меры, предусмотренные в более чем 40-страничном сводном законопроекте, направлены на прекращение угрожающего поведения, и что она не беспокоится, что он будет использован для подавления политической оппозиции.

“Нет, вовсе нет”, – сказала она в ответ на вопрос. “Чего мы хотим, так это остановить сохраняющиеся ситуации, комментарии с угрозами, жестокие комментарии”.

Недавний опрос, проведенный союзом муниципалитетов Квебека, показал, что 74 процента избранных муниципальных чиновников сообщили, что подвергались преследованиям и запугиванию, и что 741 из 8000 уволились после выборов 2021 года.

Хотя в Уголовном кодексе уже есть законы, запрещающие угрозы, Лафоре сказала, что необходимы дополнительные меры для борьбы с оскорбительными высказываниями граждан в адрес политиков.

Лафоре привела в пример гражданина, который приходит на каждое заседание городского совета и использует ненормативную лексику. “Он может вскипеть, тогда это могут быть комментарии с угрозами, так что теперь мы сможем действовать”, – сказала она.

Закон даст полиции право налагать штраф в размере от 50 до 500 долларов на любого, кто нарушит порядок на заседании городского совета. Лицу, которое угрожает, запугивает или домогается муниципального или провинциального политика таким образом, что это мешает ему выполнять свою работу или заставляет его беспокоиться за свою безопасность, грозит штраф в размере от 500 до 1500 долларов.

Законопроект также разрешает политикам, подвергшимся комментариям или действиям, которые “неоправданно препятствуют выполнению их функций или вторгаются в их частную жизнь”, обращаться в Вышестоящий суд за судебным запретом. В этом случае суд может обязать гражданина прекратить общение с политиком, воздержаться от посещения его офиса или действий, которые могут помешать его работе.

Хотя политики уже могут подать апелляцию в суд, законодательство гарантирует, что запрос будет рассмотрен в срочном порядке.

Другие разделы законопроекта также требуют от муниципалитетов принятия “правил внутреннего распорядка”, определяющих порядок, вежливость и уважение друг к другу. В качестве примера, по словам Лафоре, жаркие дебаты часто вспыхивают, когда резолюции выносятся на рассмотрение без предупреждения, поэтому в правилах можно было бы указать, как будут представляться и обсуждаться инициативы.

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