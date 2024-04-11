Дэвис и Смолкин два года не имели доступа в танцевальную академию в Монреале

По словам Агенауэра, игроки впервые обратились с просьбой тренироваться в его академии два года назад.
Все началось как обычный процесс. Если игроки хотят тренироваться в нашей академии, они сначала делают нам предложение. Диана и Глеб сделали это два года назад, но тогда было неподходящее время. Сейчас, как нам кажется, ситуация улучшилась, и мы начали сотрудничать.
Сейчас мы работаем над танцевальной концепцией для нового сезона, а параллельно фигуристы совершенствуют свои спортивные навыки”, – сказал Агенауэр.
8 апреля было объявлено, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в Академию танцев на льду в Монреале. Их наставниками стали призеры чемпионата мира Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лаузон, а также француз Ромен Агенауэр.
В конце марта в Монреале прошел чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года. Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина завершил чемпионат мира 2024 года по фигурному катанию на 12-м месте, набрав за свои два номера 188,34 балла.
Напомним, что дуэт завоевал серебряную медаль на чемпионате России 2022 года и представлял Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
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