Дэвис и Смолкин два года не имели доступа в танцевальную академию в Монреале

Тренер по фигурному катанию Роман Агенауэр разрешил бывшим членам сборной России Диане Дэвис и Глебу Смолкину тренироваться в его академии в Монреале с нового сезона.

По словам Агенауэра, игроки впервые обратились с просьбой тренироваться в его академии два года назад.

Все началось как обычный процесс. Если игроки хотят тренироваться в нашей академии, они сначала делают нам предложение. Диана и Глеб сделали это два года назад, но тогда было неподходящее время. Сейчас, как нам кажется, ситуация улучшилась, и мы начали сотрудничать.

Сейчас мы работаем над танцевальной концепцией для нового сезона, а параллельно фигуристы совершенствуют свои спортивные навыки”, – сказал Агенауэр.

8 апреля было объявлено, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в Академию танцев на льду в Монреале. Их наставниками стали призеры чемпионата мира Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лаузон, а также француз Ромен Агенауэр.

В конце марта в Монреале прошел чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года. Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина завершил чемпионат мира 2024 года по фигурному катанию на 12-м месте, набрав за свои два номера 188,34 балла.

Напомним, что дуэт завоевал серебряную медаль на чемпионате России 2022 года и представлял Россию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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