Площадь посевов масличных культур в Канаде самая маленькая за последние 75 лет

По данным интернет-издания The Western Producer, площадь посевов масличных культур в Канаде в этом году может сократиться до 510 000 акров (206 400 га), что является рекордно низким показателем с 1949 года, и фермеры сами предоставили эти данные в статистическое управление страны.

Эта цифра также на 16 процентов меньше, чем в прошлом году. Ожидаемое сокращение посевных площадей льна может сыграть значительную роль. Кент Анхольт из канадской брокерской компании Rayglen Commodities ожидает, что будет засеяно менее 500 000 акров (202 400 га) льна.

И это несмотря на повышение закупочной цены на эту культуру до 16 долларов США за бушель (58 500 рублей за тонну льна), говорит эксперт. Эта культура должна быть дороже, чем, например, рапс, говорит Анхольт. “Если рапс приближается к 15 долларам, то лен не намного лучше – 16 долларов”, – сказал Анхольт, добавив, что в этом случае “никто не будет трогать лен”.

Журнал также отметил, что уже сейчас ожидается дефицит льна на мировом рынке из-за низких запасов в Китае, неурожая в Казахстане в прошлом году и низких остатков на складах во многих странах-производителях.

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