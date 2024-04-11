Ученые подсчитали количество мусора, лежащего на дне океана

Тихоокеанский мусорный пояс, гигантский плавучий остров из мусора, хорошо виден из космоса. Но, согласно новому международному исследованию, под поверхностью океана мусора гораздо больше. По оценкам исследователей из австралийского национального научного агентства CSIRO и канадского Университета Торонто, на морском дне находится 11 миллионов тонн пластика.

Ежеминутно в океан попадает большое количество пластика. Учитывая, что к 2040 году потребление пластика удвоится, для защиты морских экосистем и дикой природы важно точно понимать, куда и как перемещается выброшенный пластик.

Доктор Дениз Хардести, старший научный сотрудник CSIRO, говорит, что это первая оценка того, сколько пластиковых отходов скапливается на морском дне и в конечном итоге распадается на мелкие кусочки и смешивается с морскими отложениями.

Мы знаем, что миллионы тонн пластиковых отходов ежегодно оказываются в океане, но мы не знали, сколько из них оказывается на морском дне. По оценкам, на морском дне оказывается от 3 до 11 миллионов тонн пластика”- Доктор Дениз Хардести, старший научный сотрудник, CSIRO.

Алиса Чжу, кандидат наук из Университета Торонто, возглавившая исследование, добавляет, что, по последним оценкам, количество пластикового загрязнения на морском дне может в 100 раз превышать количество пластика, находящегося на поверхности океана.

Исследователи создали две модели, используя наборы научных данных для оценки количества и распределения пластика на морском дне: одна модель основана на данных, собранных дистанционно управляемыми аппаратами (ROV), а другая – на данных донного трала. Согласно данным ДУА, на морском дне находится 3 миллиона тонн пластика, что привело к 11 миллионам тонн пластикового загрязнения морского дна.

Результаты исследований с помощью АДУ также показали, что вокруг континентов имеются большие залежи пластика. Около половины (46 процентов) мировой массы пластика на морском дне находится на глубине более 200 метров. Остальные 54 процента скапливаются в глубоких водах на глубине от 200 до 11 000 метров.

Хотя внутренние и прибрежные воды занимают гораздо меньшую площадь, чем океаны (11 процентов по сравнению с 56 процентами площади суши), по оценкам исследователей, в этих районах содержится такое же количество пластика, как и на остальной части морского дна.

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