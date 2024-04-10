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Новости Мотоциклист погиб в автокатастрофе в Лонгее

Мотоциклист погиб в автокатастрофе в Лонгее

Степан Артемьевский Апр 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мотоциклист погиб в автокатастрофе в Лонгее отключены 26 Просмотров

20-летний молодой человек погиб в результате столкновения с автомобилем в Лонгее, на южном побережье Монреаля, во вторник вечером.

 

По данным полиции Лонгея, мужчина управлял своим транспортным средством, мотоциклом в 18:30 вечера, когда столкнулся с автомобилем на углу бульваров Ролан-Терьен и Дезормо.

Удар был настолько сильным, что водителя мотоцикла выбросило из транспортного средства на трассу.

“К сожалению, после столкновения мотоциклист скончался от полученных травм на месте аварии”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгея.

Водитель другого транспортного средства, автомобиля, 50-летний мужчина, не пострадал.

“Следствие установит, являются ли причиной этой смерти элементы криминального характера, невнимательность или заранее обдуманные мотивы”, – сказал Вальер.

Следователи проводят ряд оперативных мероприятий, чтобы установить обстоятельства, приведшие к столкновению.

 

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