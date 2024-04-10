Мотоциклист погиб в автокатастрофе в Лонгее

По данным полиции Лонгея, мужчина управлял своим транспортным средством, мотоциклом в 18:30 вечера, когда столкнулся с автомобилем на углу бульваров Ролан-Терьен и Дезормо.
Удар был настолько сильным, что водителя мотоцикла выбросило из транспортного средства на трассу.
“К сожалению, после столкновения мотоциклист скончался от полученных травм на месте аварии”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгея.
Водитель другого транспортного средства, автомобиля, 50-летний мужчина, не пострадал.
“Следствие установит, являются ли причиной этой смерти элементы криминального характера, невнимательность или заранее обдуманные мотивы”, – сказал Вальер.
Следователи проводят ряд оперативных мероприятий, чтобы установить обстоятельства, приведшие к столкновению.
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