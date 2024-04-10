Полиция Лаваля разыскивает извращенца, обнажившегося в Тим Хортоне

Полиция Лаваля (SPL) разыскивает мужчину, который совершил непристойный поступок в ресторане Tim Hortons в районе улицы Дюверне.

По данным полиции, инцидент произошел 4 марта нынешнего года.

“По свидетельствам очевидцев, он обнажил свои гениталии, находясь в ресторане”, – заявляет полиция Лаваля. “Следователи из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями ищут информацию, чтобы установить его личность”.

Подозреваемый описан как мужчина белой расы, около 30 лет. Его рост оценивается в 1 метр 71 см (5 футов 8 дюймов), а вес – в 95 кг (209 фунтов).

У него каштановые волосы, каштановая борода и черный пирсинг “стрейч”. В момент инцидента на нем была черная кепка, черная толстовка с капюшоном, синие джинсы и черные строительные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить на горячую линию полиции Лаваля по телефону 450 662-INFO (4636) или набрать 911 и сообщить номер файла LVL-240403-087.

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