Квебек выделяет почти 2 миллиона долларов на пилотный проект по созданию зарядных станций

Квебек выделяет почти 2 миллиона долларов на реализацию пилотного проекта по увеличению количества станций для зарядки электромобилей для людей, у которых их нет дома, а также для большегрузного транспорта.

В рамках пилотного проекта компания Hydro-Quebec заявляет, что протестирует 34 станции двойной зарядки для “сирот”, то есть владельцев электромобилей, у которых дома нет зарядной станции.

В ходе пилотного проекта также будет протестирована модулируемая ночная зарядка.

По мнению правительства, это пойдет на пользу жителям густонаселенных районов.

В рамках проекта также будут введены в эксплуатацию три станции быстрой зарядки для большегрузных транспортных средств, которые планируется запустить к 31 марта 2025 года.

Они будут установлены вблизи промышленных парков, где, как ожидается, начнут работать первые электромобили.

В рамках стратегии Квебека по подзарядке электронной техники на 2023-2030 годы правительство заявляет, что к 2030 году в общественной сети Квебека должно быть 110 000 станций второго уровня и 6 700 станций быстрой зарядки.

На прошлой неделе компания Circuit électrique объявила об изменении тарифов на зарядку для станций, работающих в настоящее время.

Плата за пользование станциями быстрой зарядки теперь взимается в зависимости от количества электроэнергии, поданной на транспортное средство, измеряемого в киловатт-часах (кВтч), или в часовом исчислении, как только мощность, подаваемая станцией, падает ниже 10 или 20 киловатт, в зависимости от типа станции.

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