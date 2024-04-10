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Новости В Монреале можно пополнить счет своей карты OPUS с помощью мобильного телефона

В Монреале можно пополнить счет своей карты OPUS с помощью мобильного телефона

Виктория Христова Апр 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В Монреале можно пополнить счет своей карты OPUS с помощью мобильного телефона отключены 34 Просмотров

В среду будет запущена функция, которую с нетерпением ожидают многие пользователи общественного транспорта в Большом Монреале: теперь можно пополнить счет своей карты OPUS с помощью приложения на мобильном телефоне.

 

С помощью приложения Chrono, которое можно бесплатно установить на устройства Apple и Android, пользователи общественного транспорта теперь могут оплачивать проезд, приложив свою карту OPUS к задней панели мобильного телефона.

По словам команды Concerto, состоящей из Регионального управления транспорта Метрополитена (ARTM) и его различных транспортных компаний-партнеров, эта новая функция обеспечивает большую гибкость для держателей карт OPUS, “позволяя избежать очередей в точках продаж и более спонтанно приобретать билеты в пути”.

Приложение Chrono уже показывает количество билетов, оставшихся на карте OPUS, но функция покупки билетов запускается только в среду.

 

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