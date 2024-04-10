В Монреале можно пополнить счет своей карты OPUS с помощью мобильного телефона

С помощью приложения Chrono, которое можно бесплатно установить на устройства Apple и Android, пользователи общественного транспорта теперь могут оплачивать проезд, приложив свою карту OPUS к задней панели мобильного телефона.
По словам команды Concerto, состоящей из Регионального управления транспорта Метрополитена (ARTM) и его различных транспортных компаний-партнеров, эта новая функция обеспечивает большую гибкость для держателей карт OPUS, “позволяя избежать очередей в точках продаж и более спонтанно приобретать билеты в пути”.
Приложение Chrono уже показывает количество билетов, оставшихся на карте OPUS, но функция покупки билетов запускается только в среду.
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