Как либералы будут оплачивать миллиардные расходы и займы?

Министр финансов Христя Фриланд не ответила на пресс-конференции, которая состоялась накануне, может ли федеральный бюджет на следующей неделе предусмотреть повышение налогов для корпораций Канады или крупных продуктовых магазинов.

Во вторник, рассказывая о последнем предбюджетном обещании в размере 500 миллионов долларов, Фриланд столкнулась с вопросами журналистов о том, как либералы планируют возвращать то, что к настоящему времени составляет более 35 миллиардов долларов в виде новых займов, которые, как было обещано, будут включены в федеральный бюджет на 2024 год.

Премьер-министр Джастин Трюдо исключил повышение налогов для среднего класса, ссылаясь на предложенное либералами таковое снижение еще в 2015 году.

Это обязательство было принято после того, как министр по делам семьи Дженна Саддс отказалась от заявления о том, что “никаких новых налогов” вводиться не будет, и заявила, что канадцам придется “ознакомиться с бюджетом”.

Когда Фриланд спросили во вторник, будут ли введены новые или более высокие налоги для более состоятельных канадцев или корпораций Канады, она не ответила прямо.

“Вот что я скажу о финансовой ситуации в бюджете. Мы признаем, что сегодня существует острая необходимость инвестировать в Канаду и канадцев, и мы, в частности, осознаем, что мы переживаем действительно важный момент для молодых канадцев… И это то, с чем мы должны что-то делать. Это требует инвестиций. Мы их делаем”, – сказала Фриланд.

“Мы абсолютно привержены осуществлению этих инвестиций в рамках финансовой ответственности. И мы собираемся это сделать”.

В качестве дополнительного вопроса Фриланд был задан вопрос о предложении поддерживаемой либералами НДП, выдвинутом в Финансовом комитете Палаты представителей, с призывом к правительству ввести налог на сверхприбыль для крупных продуктовых компаний, и о том, предусмотрено ли это в бюджете.

“В своем предыдущем ответе я четко обозначила направление движения нашего правительства. Итак, мы действительно считаем, что сейчас настал момент, когда мы должны инвестировать, и мы собираемся это сделать, потому что Канада нуждается в этих инвестициях. И особенно молодые канадцы нуждаются в наших инвестициях”, – сказала Фриланд в ответ.

В понедельник в интервью программе “Игра за власть” на новостном канале CTV с Васси Капелос, парламентский чиновник по бюджету Ив Жиру, основываясь на своих расчетах, сказал, что если либералы хотят ввести налог на богатство, это будет “очень деликатный вопрос”, учитывая, насколько легко эти активы могут быть выведены из страны.

Что касается налога на сверхприбыль для корпораций, Жиру сказал, что либералам придется определить, что они считают нормальной прибылью, и столкнуться с риском перехода инвесторов в другие секторы, которые с меньшей вероятностью будут облагаться налогом на сверхприбыль.

На просьбу объяснить, почему правительство решило заранее объявить о некоторых элементах бюджета до его представления, Фриланд ответила, что, по ее мнению, они “обязаны объяснить канадцам, что делает наше правительство” для решения текущих задач страны.

Фриланд представит федеральный бюджет на 2024 год в Палате общин через неделю.

Жиру сказал, что его интересует, “как будут финансироваться все эти расходы”.

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