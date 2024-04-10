Шестеро детей канадской жительницы будут репатриированы из сирийского лагеря для военнопленных

Шестеро детей, но не их канадская мать, будут репатриированы в Канаду из лагеря для военнопленных в Сирии.

Адвокат Лоуренс Гринспон, представляющий интересы этой женщины, говорит, что Global Affairs Canada планирует вернуть детей в возрасте от пяти до 12 лет в нашу страну. Правительство сотрудничает с клиникой поляризации в Монреале, которая оказывает поддержку семьям, пострадавшим от радикализации. Клиника примет детей, у которых нет семьи в Монреале, и, скорее всего, они будут переданы в приемные семьи, если их матери не вернутся в страну.

Гринспон говорит, что мать этих детей уже вышла из лагеря и хочет вернуться в Канаду, чтобы быть со своими детьми. Однако сделать это совсем непросто.

По словам Гринспона, федеральное правительство отказалось репатриировать женщину, личность которой не разглашается, поскольку чиновники считают, что она представляет угрозу безопасности. Он сказал, что правительство репатриировало других канадских женщин из сирийских лагерей содержания под стражей и приняло меры для устранения этого риска.

Эта семья находится среди многих иностранных граждан в сирийских лагерях и тюрьмах, находящихся в ведении курдских сил, которые освободили раздираемый войной регион от экстремистского “Исламского государства Ирака и Леванта”. Хотя федеральное правительство решило не содействовать возвращению этой женщины, оно предложило помощь в репатриации ее шестерых детей, предоставив ей самой решать, отправлять ли детей в Канаду самостоятельно или оставить их с ней в очень плохом по состоянию лагере Аль-Рож.

Гринспон сказал, что “перед матерью был поставлен невозможный выбор”. Сроки прибытия детей в Канаду пока неизвестны, но Гринспон выразил оптимизм, что правительство “примет оперативные меры, чтобы вернуть детей домой в безопасное место”.

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