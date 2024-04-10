Разрабатываются планы по масштабной реконструкции бассейна Веллингтон

Крупный промышленный сектор, расположенный между Гриффинтауном и Пуэнт-Сен-Шарлем, вскоре может выглядеть совсем по-другому.

Крупный промышленный сектор, расположенный между Гриффинтауном и Пуэнт-Сен-Шарлем, вскоре может выглядеть совсем по-другому.

Канадская земельная компания (CLC) планирует развивать часть сектора, называемого бассейном Веллингтона.

“Мы считаем, что у этих земель есть возможность действительно стать центром притяжения, стать особенным местом и придать индивидуальность всему району”, – сказал Кристофер Свитнам-Холмс, старший директор по недвижимости федеральной корпорации Crown в Квебеке.

Идея заключается в том, чтобы превратить старые промышленные объекты в жилые дома. Они хотят построить 2800 новых единиц жилья, из которых тысяча будет отведена под доступное социальное жилье.

План должен быть одобрен мэрией Монреаля, у которой уже есть видение этого района.

“Это государственная земля, которой управляет правительство Канады”, – сказала мэр Монреаля Валери Плант. “Конечно, мы возлагаем большие надежды на жилье, но это также связано с населением города, с доступом к воде”.

Защитники жилищного строительства рады видеть, что строится все больше домов, но они обеспокоены стоимостью доступных квартир.

“Определение доступного жилья и социального жилья может быть несколько расплывчатым, и мы действительно не знаем, удовлетворят ли эти новые объекты потребности жителей Монреаля, нуждающихся в доступном жилье”, – сказала Маргарет Ван Ноотен, участница проекта Genesis.

Компания Canada Lands должна будет обеззаразить землю, а затем продать отдельные участки застройщикам.

“У нас значительные затраты на обеззараживание, и мы планируем потратить на них не менее 77 миллионов долларов, что не является несущественным”, – сказал Свитнем-Холмс.

Реализация этого плана может занять от 10 до 15 лет, и корпорация Crown надеется “запустить лопаты в землю”, как они сказали в интервью, уже в следующем, 2025 году.

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