Премьер-министр Квебека угрожает провести “референдум” по иммиграции

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего во вторник усилил давление на федеральное правительство с целью сокращения числа временных иммигрантов в провинции, пригрозив провести “референдум” по этому вопросу.

Лего сказал журналистам, что проведение плебисцита не входит в краткосрочные планы его правительства, но он предположил, что ситуация может измениться, если премьер-министр Джастин Трюдо не выполнит иммиграционные требования Квебека.

“Проводим ли мы в конечном итоге референдум по этому вопросу? Делаем ли мы это более широко, по другим темам? Это будет зависеть от результатов обсуждений с Трюдо”, – заявил Лего в законодательном органе.

Во время встречи двух лидеров в марте Трюдо отклонил призыв Лего предоставить правительству Квебека все полномочия в отношении того, кто может иммигрировать в провинцию. Но Лего сказал, что премьер-министр продемонстрировал значительную степень “открытости” по другим вопросам, связанным с иммиграцией, и что они снова встретятся 30 июня.

“Не забывайте, мистер Трюдо пообещал мне новую встречу к 30 июня, поэтому я ожидаю результатов”, – сказал Лего во вторник.

Премьер—министр заявил, что 560 000 временных иммигрантов в Квебеке — в их число, по его словам, входят просители убежища, временные иностранные рабочие и иностранные студенты – создают проблемы для социальных служб и ставят под угрозу французский язык. И он говорит, что подавляющее большинство квебекцев с ним согласны.

“Что я хочу сказать мистеру Трюдо, так это то, что большинство жителей Квебека считают, что 560 000 временных иммигрантов – это слишком много”, – сказал Лего.

Иммиграционные дебаты между правительствами двух стран длятся уже давно. Ранее в этом году премьер-министр написал Трюдо о наплыве просителей убежища, прибывающих в Квебек. В последние годы провинция приняла непропорционально большое число беженцев, в том числе более 65 000 из 144 000 потенциальных беженцев, прибывших в Канаду в прошлом году.

Квебек потребовал от Оттавы возместить 1 миллиард долларов — столько, по словам провинции, было потрачено на лечение просителей убежища за последние три года. Правительства двух провинций договорились создать рабочую группу для изучения требований Квебека.

Лего сказал, что рычагом влияния Квебека на переговорах является получение поддержки населения, добавив, что инициирует ли он референдум по этому вопросу, зависит от того, предоставит ли Трюдо провинции больше полномочий в отношении иммиграционных дел. Лего не сообщил подробностей о возможных вопросах, по которым квебекцам будет предложено проголосовать.

Квебек уже контролирует количество экономических иммигрантов в провинции, но он разделяет с Оттавой ответственность за беженцев, вновь прибывающих в рамках программы воссоединения семей и временных иностранных рабочих.

После встречи в середине марта Лего заявил, что премьер-министр готов предоставить Квебеку больше полномочий, в том числе потребовать, чтобы временные иностранные работники получали одобрение провинции, прежде чем они смогут переехать туда. По словам Лего, если Квебек сможет предварительно одобрять иностранных работников, то это может гарантировать, что они будут говорить по-французски и их численность можно будет контролировать, описывая предварительное одобрение как своего рода “право вето”.

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