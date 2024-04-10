Монреальский Джазовый Фестиваль – 2024. Готовимся слушать хорошую музыку в сердце города!

Этим летом Монреальский квартал зрелищ вновь будет заполнен любителями музыки на 44-м Монреальском международном джазовом фестивале, состав участников которого был объявлен во вторник.

Нора Джонс, Андре 3000, Хиатус Кайот и Лауфей – вот некоторые из участников фестиваля, который организаторы называют “современным, всеобъемлющим и разнообразным”.

Ожидается, что в течение 10 дней состоится более 350 выступлений в помещении и на открытом воздухе, включая выступления местных артистов, таких как Александра Стрелиски, Элисапи, Жоффруа, Доминик Фильс-Эме.

“В различных сферах жизни общества понятие границ стирается, и то же самое касается нашего любимого джаза. Наша невероятная команда обязана и рада отражать эту здоровую эволюцию”, – сказал Морин Осемери, руководитель отдела фестивальных программ, в пресс-релизе.

“Джаз постоянно черпает вдохновение из современных музыкальных стилей, и это, в свою очередь, просачивается в рок, поп и хип-хоп. Эта взаимозависимость действительно впечатляет, поскольку свидетельствует о значимости джаза в нашем звуковом ландшафте современной музыки.”

Билеты для широкой публики поступят в продажу 12 апреля в 10 часов утра. Фестиваль продлится с 27 июня по 6 июля. Встречаемся на ДжазФест!

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