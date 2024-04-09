Сыгран четвертый тур на турнире претенденток на женскую шахматную корону

Четвертый тур турнира претенденток на женскую шахматную корону в Торонто прошел 7 апреля, и наиболее значимой победой в этот день отметилась Нургюл Салимова.

Результаты четвертого тура были опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.com: Лагно и Тань Чжунъи сыграли вничью, Салимова победила Конеру, Горячкина и Вайшали также завершили партию вничью, а Музычук и Лэй Тинцзе сыграли вничью.

Результаты партий 3-го тура: Музычук — Лагно 0,5:0,5, Лэй Тинцзе — Горячкина 0,5:0,5, Вайшали — Салимова 1:0, Конеру — Тань Чжунъи 0,5:0,5.

В турнирной таблице с тремя очками лидирует Тань Чжунъи, отставая от нее на половину очка Александра Горячкина.

Напомним, что турнир претенденток на женскую шахматную корону FIDE Women’s Candidates Tournament 2024 проходит в Торонто (Канада) с 4 по 21 апреля, где принимают участие лучшие шахматистки мира.

В турнире участвуют: Александра Горячкина (Россия, 2553), Лэй Тинцзе (Китай, 2550), Хампи Конеру (Индия, 2546), Екатерина Лагно (Россия, 2542), Тань Чжунъи (Китай, 2521), Анна Музычук (Украина, 2520), Рамешбабу Вайшали (Индия, 2475), Нургюл Салимова (Болгария, 2432). Призовой фонд турнира — € 250 000.

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