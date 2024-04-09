Японская таможня провожает на пенсию самую эффективную собаку-ищейку

“Супер-собака” по имени Мелба, которая смогла выявить наибольшее количество запрещенных наркотиков среди багажа пассажиров, прибывающих в Японию из-за границы, закончит свою службу к концу 2024 года по причине “пенсионного возраста”.

Этот лабрадор-ретривер был сертифицирован как ищейка для наркотиков в 2017 году и в данный момент ей 8 лет, что для нее уже примерно как 60 лет для человека.

Сотрудник таможни, который работает в паре с Мелбой, отмечает, что обычно она очень спокойная. Но как только она выходит “на поле”, например, в залах прибытия в международных аэропортах Нарита и Ханэда, ее поведение резко меняется. Она начинает обнюхивать багаж пассажиров без лишних указаний.

В феврале 2019 года на таможне аэропорта Нарита Мелба обнаружила в двух чемоданах канадского пассажира, прибывшего из Монреаля, практически 30 килограммов наркотиков, стоимость которых составила около 1,8 миллиарда иен (примерно 12 миллионов долларов). Это самое большое количество, найденное собакой-ищейкой в Японии с момента их привлечения к этой работе в 1979 году.

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