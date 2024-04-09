Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канада рассматривает возможность покупки атомных подлодок, заявил Трюдо
Titan
Пропавшая подлодка "Титан". Фотография с сайта компании Oceangate.

Канада рассматривает возможность покупки атомных подлодок, заявил Трюдо

Степан Артемьевский Апр 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада рассматривает возможность покупки атомных подлодок, заявил Трюдо отключены 27 Просмотров

Канада рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок, заявил премьер-министр Джастин Трюдо 8 апреля. Эти лодки могут быть использованы для защиты береговой линии в Арктике, и Канада выберет наиболее подходящий тип лодок для выполнения этой задачи, пояснил Трюдо.

Трюдо также отметил, что Канада провела успешные переговоры с членами партнерства AUKUS, куда входят США, Великобритания и Австралия, и обсуждалось, как эти страны могут еще ближе сотрудничать.

Напомним, что в рамках AUKUS предусмотрено, что Австралия получит в свой флот атомные подводные лодки.

Заместитель госсекретаря по индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил 3 апреля, что проект подводных лодок AUKUS способен укрепить мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Канада принимает активное участие в переговорах о вступлении в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS), заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он отметил, что уже прошли переговоры о возможном более тесном сотрудничестве с членами альянса и оценил их как конструктивные.

Трюдо также подтвердил интерес Канады к присоединению к альянсу Новой Зеландии и положительные переговоры с Японией. Новая Зеландия и Австралия активно обсуждают возможное участие еще одного потенциального члена альянса в его деятельности на втором этапе, исключая ядерные технологии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*